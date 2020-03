Google ukarane grzywną w Szwecji

Koncern Google znów został ukarany z powodu naruszenia prawa unijnego. Tym razem jednak nie przez organy Unii Europejskiej, ale przez szwedzki urząd ochrony danych osobowych. Jego zdaniem koncern naruszył ustawę RODO.

Urzędnicy uważają, że ustawa, która daje prawo do wymuszenia na firmach usunięcia danych osobowych, powinna dotyczyć również niechcianych wyników wyszukiwania. Wątpliwości organu wynikają z tego, że Google daje właścicielom stron czas na przeniesienie niepożądanych informacji na inną podstronę. Ponadto firma od 2017 r. nie usunęła wskazanych jej przez urząd list wyników wyszukiwania, które zgodnie z nowymi przepisami powinny zostać wymazane.

W związku z tym na Google'a została nałożona kara w wysokości ok. 8 mln dolarów. Grzywna nie jest szczególnie dotkliwa, ale gigant i tak zamierza się od niej odwołać. Bardziej problematyczne może się okazać dla niego drugie żądanie Szwecji. Oprócz grzywny urząd chce, by Google nie informował już więcej właścicieli witryn o usunięciu adresu URL i nie ujawniał z wyprzedzeniem, na czyją prośbę zostało to zrobione. A to mogłoby mocno wpłynąć na dalszą politykę firmy.

