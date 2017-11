Google usprawnia parowanie słuchawek Bluetooth ze smartfonem

Działanie Fast Pair jest bardzo proste. Przy wykorzystaniu technologii Bluetooth Low Energy, system bez przerwy skanuje otoczenie w poszukiwaniu urządzeń audio. Jeśli w zasięgu pojawi się akcesorium kompatybilne ze smartfonem, na ekranie wyświetli się stosowne powiadomienie. Wystarczy jedno kliknięcie, a zostanie nawiązane połączenie. Od pojawienia się słuchawek/głośnika w okolicy do sparowania ich ze smartfonem ma mijać maksymalnie kilka sekund.

Google stworzyło to rozwiązanie przede wszystkim dla słuchawek Pixel Buds, ale na szczęście lista obsługiwanych urządzeń nie ogranicza się do jednej pozycji. Są również produkty popularnych producentów jak np. Plantronics. Jak zapewnia Google, baza kompatybilnych akcesoriów będzie systematycznie rozszerzana.



Aby cieszyć się ułatwieniem Fast Pair wystarczy posiadać urządzenie z Androidem 6.0 lub nowszym i zaktualizować usługi Google Play do wersji 11.7.