Google wprowadza nowe domeny .new

W zeszłym roku Google wprowadził w G Suite możliwość szybkiego stworzenia dokumentu, arkusza, slajdu, formularza Google bądź witryny przy użyciu skrótu .new. Dla utworzenia pliku wystarczyło wpisać w przeglądarce nazwę odpowiednią dla jego typu z taką właśnie końcówką (np. docs.new dla pliku tekstowego, slides.new dla prezentacji itd.). W zeszłym tygodniu opcję tę rozszerzono na Kalendarz. Wpisanie w przeglądarce cal.new lub meeting.new spowoduje natychmiastowe otwarcie strony calendar.google.com.

Wczoraj (29 października) Google poinformował o wprowadzeniu skrótu .new dla 10 nowych obszarów. Na przykład Playlists.new to możliwość szybkiego tworzenia nowych list odtwarzania w Spotify, Story.new – szybkiego pisania w Medium, Canva.new – zespołowego tworzenia projektów, a Invoice.new – tworzenia, dostosowywania i wysyłania faktur do klientów bezpośrednio ze Stripe Dashboard.

Poza własnym rozszerzaniem zastosowania tego użytecznego skrótu Google zachęca firmy i organizacje do samodzielnego zgłaszania przydatnych dla nich domen .new – jako sposobu na szybsze wykonywanie czynności online. Zgłoszenia będą możliwe od 2 grudnia br. Według zasad Google'a domena .new musi prowadzić użytkownika bezpośrednio do czynności lub procesu bez wymagania dodatkowych aktywności (kliknięć itp.). Jeśli właściciele znaków towarowych chcą zarejestrować lub zastrzec swoje domeny. new, mogą to zrobić do 14 stycznia 2020 r.

Google zapewnia, że zaakceptowane domeny będą zabezpieczone protokołem HTTPS.

