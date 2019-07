Google wprowadza zmiany wizualne sekcji Wiadomości wyszukiwarki

Projekt nowej strony Wiadomości został wczoraj opublikowany na profilu Google'a na Twitterze. Zmiany mają być wprowadzone w ciągu najbliższych kilku tygodni, jednak niektórzy użytkownicy mogli już je przetestować na swoich komputerach.

Największą nowością jest wyróżnienie czołowych wydawców newsów na górze strony w układzie poziomym w postaci osobnych modułów, zamiast dotychczasowej prezentacji wiadomości jedna pod drugą. Więcej białej przestrzeni na stronie i mniej linków to zabiegi, dzięki którym prezentowane wiadomości wydają się czytelniejsze. Nowy układ Wiadomości jest bardziej przejrzysty, a newsy zaprezentowane w układzie blokowym są lepiej widoczne. Czytelnicy mają też lepszy podgląd wiadomości przed kliknięciem. Dzięki tym wszystkim zmianom – jak zaznacza Google w swoim tweecie – łatwiej dotrzeć do potrzebnych treści. Zmieniona sekcja Wiadomości będzie przypominać układ sekcji newsów wyszukiwarki w wersji na urządzenia mobilne, co jest na pewno zmianą na lepsze, bo pozwala na zachowanie spójności graficznej w ramach różnych usług.

Zaktualizowana sekcja Wiadomości to ukłon w stronę dostawców treści – wydawcy są wyróżnieni nie tylko w konsekwencji nowej organizacji przestrzeni strony, ale też poprzez logotypy. Zmiana ta wpisuje się w ostatnie wysiłki giganta wyszukiwania, które zmierzają do lepszego odpowiadania na potrzeby wydawców i ograniczania fałszywych wiadomości. Przypomnijmy, że koncern uruchomił specjalną stronę, prezentującą, jak program Google News Initiative wspiera rozwijanie wysokiej jakości dziennikarstwa w erze cyfrowej, w tym m.in. walkę z fałszywymi newsami.

Podobnie jak każda inna zmiana wizualna wprowadzona w najpopularniejszej wyszukiwarce świata ta również będzie wymagała czasu, by się do niej przyzwyczaić. Z pewnością znajdą się tacy, którzy z żalem zrezygnują z dotychczasowego wyglądu Wiadomości.