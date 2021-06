Google wprowadził darmową wersję Workspace

Nie tylko dla firm

Koncern z Mountain View ogłosił, że pakiet Workspace będzie dostępny dla każdego, kto ma założone konto Google'a. Do tego korzystanie z usługi będzie darmowe, choć pojawi się możliwość wykupienia dodatkowych funkcji, przydatnych głównie firmom. Jest to znacząca zmiana – do tej pory dostęp do Workspace gwarantowało jedynie konto firmowe lub edukacyjne. Teraz baza potencjalnych użytkowników wzrosła więc do trzech miliardów. Narzędzie uruchomimy po prostu logując się do czatu dostępnego z poziomu Gmaila.

Reklama za dopłatą

Workspace to przede wszystkim środowisko integrujące usługi takie jak dysk Drive, aplikację do rozmów Meet oraz edytor dokumentów. Oprócz bezpłatnego planu pojawi się też abonament Individual. Subskrybenci zyskają dostęp głównie do profesjonalnych narzędzi konferencyjnych czy personalizowanego marketingu za pośrednictwem e-maili. Oferta będzie stopniowo rozszerzana.

Google przygotował też kilka usprawnień. Przede wszystkim pokoje wzbogaciły się o nowe narzędzia interaktywne, takie jak ankiety, możliwość zgłaszania chęci zabrania głosu itp. Uczestnicy spotkania będą mogli także deklarować z poziomu aplikacji, czy będą brać udział w zaplanowanej konferencji zdalnie, czy też zamierzają przyjść na nią osobiście. Narzędzie przyda się zwłaszcza w czasach pracy hybrydowej.

fot. Google