Google wydrukuje Wasze najlepsze zdjęcia

Zachowaj najciekawsze wspomnienia

Kilka miesięcy temu firma zakończyła testy płatnej usługi drukowania zdjęć. Pod koniec października gigant z Mountain View powróci jednak do tego pomysłu i ponowie umożliwi korzystanie z tej subskrypcji. Osoby, które ją aktywują będą otrzymywały co miesiąc 10 zdjęć wybranych przez algorytm. Użytkownicy mogą jedynie wybrać z jakiej kategorii będą pochodziły te fotografie: ludzie i zwierzęta, krajobrazy lub kategoria mieszana.

10 najciekawszych ujęć

Zdjęcia będzie można odebrać w sklepach z sieci CVS, Walmart lub Walgreens. Z tą ostatnią firmą Google nie współpracowała w trakcie testów. Rozpoczęta kooperacja oznacza jednak dla użytkowników dwa razy więcej miejsc, w których można odebrać wydruki. Zmieniła się także ich cena. Wcześniej był to koszt 8 dolarów, teraz 7 dolarów miesięcznie. Wliczona jest już w to wysyłka. Zdjęcia będą drukowane co 30 dni na białym matowym papierze w jednym z trzech dostępnych rozmiarów. Z funkcji można na razie korzystać tylko w Stanach Zjednoczonych.

fot. Google