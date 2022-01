Google wymaga cotygodniowych testów na COVID-19

Zmiana polityki?

W e-mailu wysłanym do pracowników pełnoetatowych szefowa zdrowia Google'a, Karen DeSalvo, napisała, że każdy, kto przyjdzie do biura lub placówki firmy będzie musiał mieć potwierdzony ujemny test na COVID-19. Testy są dostarczane pracownikom i firmom podnajmowanym przez Google'a bezpłatnie. Pracownicy stacjonarni muszą je wykonywać co tydzień, a dodatkowo zgłaszać szefostwu przebieg swoich szczepień i nosić maski. Do kopii e-maila dotarł serwis CNBC.

Nie da się nie zauważyć, że polityka dotycząca środków bezpieczeństwa firmy z Mountain View jest w ostatnim czasie bardziej agresywna u niż innych koncernów technologicznych. W zeszłym miesiącu firma zagroziła pracownikom, że w przypadku postępowania niezgodnie z zasadami dotyczącymi szczepień, stracą oni wynagrodzenie i ostatecznie pracę. To nagły zwrot w stosunku do wcześniejszych zapewnień kierownictwa, że firma nie będzie nakazywać szczepień.

Nowa polityka antycovidowa nie spotkała się z przychylnością pracowników – kilkuset osób zatrudnionych w Google'u podpisało i rozpowszechniło manifest sprzeciwiający się rozszerzonym wymaganiom dotyczącym szczepień.

