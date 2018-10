Google zamyka serwis społecznościowy Google+

O tym, że przez ostatnie lat Google+ posiadało błąd w API, który umożliwiał zdobycie danych nie tylko użytkownika, ale i jego znajomych poinformowali dziennikarze The Wall Street Journal. Luka pojawiła się nie tyle w samym serwisie, co w opcji logowania do innych usług przy pomocy konta Google+. Z tą opcją użytkownicy internetu mieli do czynienia od lat - kolejne platformy umożliwiały logowanie za pomocą osobnego konta, Facebooka lub właśnie konta na Google+.

Dane połączone z kontem Google+ to m.in. imię, nazwisko, data urodzenia i nasz mail. Google, ewidentnie zdając sobie sprawę z luki, tygodnie temu wystartował z projektem Project Strobe, inicjatywą mającą na celu zmianę sposobu rejestracji przy pomocy konta Google w aplikacjach i usługach. Więcej informacji firma z Mountain View udzieliła na swoim blogu.

Google+ ma zostać zamknięte dla zwykłych użytkowników do 10 miesięcy, ale wersja biznesowa serwisu będzie rzekomo dalej rozwijana.

Zatajenie informacji o potencjalnym wycieku danych przez Google może mieć istotne reperkusje dla informatycznego giganta w Unii Europejskiej. Według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, bardziej znanego jako RODO, firma będąca dysponentem danych osobowych ma 72 godziny od wewnętrznego potwierdzenia wycieku danych na poinformowanie o tym swoich użytkowników.