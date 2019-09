Google zaoferuje nowy sposób wyszukiwania treści

Redaktorzy 9to5Google wytropili w kodzie źródłowym najnowszej wersji testowej aplikacji Google przycisk odpowiedzialny za edycję zrzutów ekranu. Wśród opcji edycji pojawia się ikonka Google Lens, która pomoże internaucie odszukać interesujące go informacje na podstawie przesłanego zrzutu ekranu.

Działanie przygotowywanego rozszerzenia można porównać do funkcjonującego już wyszukiwania obrazem, jednak dzięki wykorzystaniu algorytmów samouczenia się maszyn zyskamy nieco więcej możliwości pracy programu. Jeśli na zrzucie ekranu pojawi się tekst, algorytmy przeskanują internet w poszukiwaniu odpowiadających danej frazie informacji. Jeśli na zrzucie będzie widniał obraz, sztuczna inteligencja wyszuka adekwatny produkt i zaproponuje, gdzie go kupić.

To kolejny krok do sprawniejszego wyszukiwania informacji i dodatkowe źródło informacji o tym, czego szukamy w sieci. Analiza przesyłanych zrzutów ekranu pozwoli na znacznie więcej niż udzielanie użytkownikowi odpowiedzi na interesujące go tematy - dodatkowo pozwoli koncernowi m.in. na bardziej precyzyjne dostosowywanie reklam..

fot. 9to5Google