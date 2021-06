Google zapłaci wysoką grzywnę za praktyki monopolowe

Kara jest wynikiem trwającego dwa lata dochodzenia

Francuski Urząd ds. Konkurencji (Autorité de la concurrence) nałożył na amerykańską firmę karę grzywny w wysokości 220 mln euro. Urzędnicy znad Sekwany stwierdzili, że Google nieuczciwie kierował potencjalnych klientów do firm, które należą do amerykańskiego giganta. W ten sposób dochodziło do dyskryminacji konkurencji.

Google zgodził się zapłacić grzywnę, a także zobowiązał do ulepszenia metody wyświetlania reklam, która we Francji faworyzuje własne produkty. – Ta sankcja i te zobowiązania umożliwią przywrócenie na rynku reklamy równych warunków dla wszystkich graczy, a wydawcom pozwolą maksymalne wykorzystać ich przestrzeń reklamową – mówi Isabelle de Silva, prezes francuskiego urzędu.

fot. Firmbee – Pixabay