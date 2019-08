Google zmienia nazewnictwo Androida

Google zrewidował nieco plany dotyczące rozwoju Androida. Pierwsza zmiana widoczna jest już w nazewnictwie. Do tej pory nowe wersje systemu nawiązywały nazwą do słodyczy. Od teraz Google zdecydował się na liczby.

Stąd Android Q stanie się Androidem 10 i otrzyma odświeżone logo. Do grafiki dołączono też powiększoną głowę robocika. Koncern po raz pierwszy zdecydował się na publikację ogólnodostępnej bety tego samego dnia, co wersji dla programistów. Od 13 marca mogą zapoznać się z nią posiadacze smartfonów Pixel, OnePlus 6T, Sony Xperia Z3 oraz LG G8.

Główne zmiany, wprowadzone w dziesiątej edycji systemu podsumował serwis Android Central. Najważniejszą ma być nowa metoda nawigacji. Klasyczny przycisk wstecz u dołu ekranu zastąpiono znaną z iPhone'a belką. Pojawił się też sprzętowy tryb ciemny. To niejedyna zmiana w kolorystyce – pojawi się parę nowych wariantów kolorystycznych interfejsu.

Firma zdecydowała się też wykonać ukłon w stroną osób niesłyszących – automatycznie generowane napisy pojawią się w filmach, grach i podcastach. Live Caption ma działać nawet w trybie offline i będzie w stanie wyświetlać napisy dla wielu różnych aktywności.

Android 10 rozszerzy też możliwości konfiguracji uprawnień aplikacji, by ułatwić użytkownikom kontrolowanie, do czego mają dostęp poszczególne programy. Bardziej czytelne ma być też menu udostępniania plików. Ponieważ czeka nas w przyszłości więcej telefonów przypominających składanego na pół Samsunga Galaxy Fold, Android 10 wprowadzi zmiany mające lepiej przystosować system do obsługi takich urządzeń.

Ostateczna wersja kolejnego "robocika" pojawi się najprawdopodobniej w trzecim kwartale 2019 roku.

fot. Android