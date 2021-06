Google zmienia politykę dotyczącą wyszukiwarek w Androidzie

Nie tylko najsilniejsi

Firma Google zdecydowała się na zmianę polityki wyboru domyślnych wyszukiwarek na telefonach z Androidem. Ze względu na spore ograniczenia, mniej popularnym narzędziom ciężko było znaleźć się na liście wyświetlanej użytkownikom. Znajdowały się na niej wyłącznie narzędzia czterech największych konkurentów Google’a – ponieważ ich twórcy zapłacili za to najwięcej. Takie podejście sprawiło, że koncernem zainteresowały się unijne organy antymonopolowe.

Raz, dwa, trzy, sprzedane

Wątpliwości wokół sprawy narosły w 2019 roku, kiedy Google po raz pierwszy zapowiedział, że inni operatorzy wyszukiwarek będą musieli wylicytować pojawienie się w gronie domyślnych narzędzi. Taką politykę tłumaczono wtedy ograniczonym miejscem. Twórcy Androida ugięli się jednak pod presją przyszłorocznych zmian w przepisach. Aż 27 krajów Unii planuje wkrótce uchwalić nowe akty prawne, mające na różne sposoby ułatwić konkurowanie z gigantami.

Szczęśliwa siódemka

We wtorek firma potwierdziła, że po wprowadzeniu zmian (co nastąpi we wrześniu) na ekranie wyboru będą mogły pojawić się też mniejsze przeglądarki, które spełnią określone wytyczne. Pięć najpopularniejszych narzędzi, zakwalifikowanych do użytku w całej Wspólnocie będzie wyświetlać się wtedy na górze ekranu, u dołu zaś znajdzie się miejsce dla kolejnych siedmiu. Tutaj wybór może się już nieco różnić, zależnie od państwa.

Ogłoszenie spotkało się z pozytywnym odbiorem w branży, choć np. przedstawiciel DuckDuckGo (który od dawna narzeka na proces aukcyjny) uważa, że firma po prostu zrobiła coś, co powinno być standardem już od trzech lat. Twórcy niezależnego narzędzia Ecosia (przekazujący większość przychodów fundacjom proekologicznym) przyjęli natomiast zmiany z zadowoleniem i uważają je za bardzo potrzebną namiastkę równych szans.

fot. Pixabay