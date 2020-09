Gorzkie baterie Duracella

Nie bierz do ust

Firma Duracell pod koniec ubiegłego roku zapowiedziała, że jej litowe baterie pastylkowe zostaną pokryte nieprzyjemną w smaku warstwą. Ma to zapobiec połykaniu ich przez dzieci – a takich zdarzeń co roku odnotowuje się kilkaset.

Śladami Nintendo

We wrześniu w sklepach pojawiły się baterie pastylkowe z serii CR (modele 2016, 2025 i 2032) oznaczone symbolem „Bitter Taste". Ich dolna powierzchnia pokryta jest nieszkodliwą dla zdrowia substancją, która w kontakcie ze śliną staje się niezwykle gorzka. Ma to skłonć dziecko do wyplucia baterii włożonej do ust.

Zabezpieczenie zastosowane przez Duracella nie jest nowe. Wcześniej na podobny pomysł wpadli pracoewnicy firmy Nintendo, którzy wykorzystali nieprzyjemny w smaku środek aby zniechęcić do połykania katridży wykorzystywanych w konsolach Switch. Wrażenia towarzyszące włożeniu ich do ust opisał trzy lata temu Jeff Gerstmann – amerykański dziennikarz zajmujący się branżą gier.

fot. Duracell