Gra Paczka rusza po raz czwarty

Od 11 do 17 października odbędzie się czwarta edycja charytatywnego streamu Gra Paczka. Kilkudziesięciu najlepszych polskich streamerów, blisko 60 godzin gier i rozrywki live, a do tego konkursy z cennymi nagrodami oraz aukcje charytatywne – to wszystko czeka nas w trakcie wydarzenia.

W październiku dla potrzebujących zagrają m.in.:

AdiGie, AlbanPL, Anianiania, Antris, ArcyK, Ayanoo, Bonkol, BrodasSqat, CarcassWhite, Chojny, Cichy, David, DDzikuseQQ, Doczu, DonMarcinos_TTV, Druvik, G4lrond, Guliasz,Impie, Inspirawka, JurAs, JustThePhil, Kaftan, Kasix, Kazimierzkazik, Kibic, Kondyss, Kozok, Lariss_Price, Lempiank, Listffa, Luna, MaaiLinh, Magnus, Magvayer, Makin, Makito_malina_ceramics, MKRR3, mokra_zabka, MrGreenQ, Namaenonaii, Niklaus, Optio, PalaszujeGry, PannaGrywalna, Piepiel_TV, Piotr Maciejczak, Qud, Quong, Reachagalaxy, RealMrQ, Rootsrat, ScradeyBunny, ShadowLime_, SharikanVR, SirMisiek, Slavertv, SouShibo, Spiralus, sqbunny_yt, Szczurek, SzejkTiVi, Thor,Tomaszuuuu, Tulu, UkuLula, Vayana, Wez, WhyMe, Wiciu-ck, XEmtek, YavorTV, Yoive, Zwyczajnyy.

Podczas charytatywnego streamu Gra Paczka najlepsi polscy gracze prowadzą transmisje live, zachęcając widzów do wpłat na rzecz Szlachetnej Paczki. Każdy wpłacający może liczyć nie tylko na miejsce w prowadzonym w trakcie eventu rankingu, ale także na cenne nagrody ufundowane przez partnerów wydarzenia. W tej edycji są nimi m.in. Coca-Cola – partner główny wydarzenia, a także CD Project RED, Genesis. MSI, SPC Gear i Gigabyte – właściciel marki Aorus.

To dzięki osobom, które wspierają program finansowo, Szlachetna Paczka może działać, docierać do nowych potrzebujących i odkrywać biedę, do której nie dotarł nikt inny. Dzięki streamerom, graczom i przedstawicielom branży technologicznej podczas poprzednich eventów zebrano w sumie ponad 900 tys. złotych.

Na uczestników Gra Paczki 4 czeka kilka nowości. W serwisie Allegro zostaną przeprowadzone aukcje charytatywne – każdy będzie mógł wziąć udział w licytacji wybranych przedmiotów związanych ze światem gamingu. Środki wesprą cel projektu. Spis unikatowych, kolekcjonerskich gadżetów wystawionych na licytacjach znajdzie się także na stronie wydarzenia www.grapaczka.pl.

Wszyscy sympatycy charytatywnego streamu Szlachetnej Paczki mogą śledzić informacje dotyczące eventu na nowo utworzonym fanpage'u Gra Paczki na Facebooku: www.facebook.com/GraPaczka.

Nowości dotyczą także formuły samego wydarzenia. Główne wydarzenie Gra Paczki odbywające się w dniach 15–17 października rozpocznie i zakończy relacja ze studia akcji, zaś w trakcie prowadzonych streamów widzowie będą mogli oglądać nie tylko najbardziej znanych graczy w Polsce, ale także osoby związane z branżą technologiczną i e-sportem. Dodatkowo, kilka dni przed głównym wydarzeniem będą odbywały się streamy towarzyszące – często równocześnie.

Patronat medialny nad Gra Paczką 4 objęli już: CD-Action, Esport Now, GRYonline.pl.

Streamy będzie można śledzić na stronie www.grapaczka.pl oraz na Twitchu – poprzez kanały własne uczestników lub pod adresem www.twitch.tv/grapaczka.

Oglądaj najlepszych polskich streamerów, baw się z nami i wesprzyj Szlachetną Paczkę. Wejdź na stronę www.grapaczka.pl.

fot. Szlachetna Paczka