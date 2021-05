Gra Paczka startuje za tydzień

Ponad 70 godzin streamingu, kilkudziesięciu zaangażowanych graczy oraz pomoc potrzebującym, do których wcześniej nie dotarł nikt. Za tydzień, 27 maja, wystartuje Gra Paczka – charytatywne wydarzenie gamingowe Szlachetnej Paczki.

Wpłacając dotacje podczas wydarzenia będzie można nie tylko wspomóc tysiące rodzin, ale także zdobyć atrakcyjne nagrody.

Charytatywny stream Gra Paczka potrwa od 27 do 30 maja. Będzie to już trzecia odsłona akcji, która gromadzi przed ekranami tysiące fanek i fanów dobrej zabawy oraz mądrego pomagania.

Streamy w ramach Gry Paczka 3 pojawią się w kanale głównym wydarzenia na Twitchu (https://www.twitch.tv/grapaczka) oraz na stronie www.grapaczka.pl. Gracze mogą dołączyć także do społeczności Gra Paczki w aplikacji Discord (https://discord.com/invite/e76UZcTTpf).

Lista zaangażowanych w projekt graczy i streamerów ciągle się powiększa. Dla najbardziej potrzebujących zagrają m.in. AlbanPL, Aleks Makowski, Anianiania, Ayanoo, Baniak, Bonkol, Bonnguś, Brunecia, CTSG, CzugA, Demonidias, Diger, Dreuu, Druvik, Grzegorz Rycko, Guliasz, HighStyled, JustThePhil, Kaluch, Karolek, KromkaChleba, kycu, Lucek, Łosiu, Miniuwa, Nexos, Niklaus, Nitek, Patryk Krutyj, PC by TQ, RealMrQ, Seto, Sheo, SirMisiek, Slayproxx, Szczurek, SzejkTiVi, wiciu_ck, Xemtek, Yuuhi. To właśnie oni będą dbali o to, aby podczas Gra Paczki nie zabrakło zarówno świetnej zabawy, jak i wsparcia potrzebujących.

Podczas Gra Paczki 3 będą organizowane konkursy. Każdy wpłacający może liczyć na nagrody ufundowane m.in. przez firmę GIGABYTE, właściciela marek AORUS oraz AERO. Wśród nagród znajduje się laptop najnowszej generacji, monitor gamingowy 4K AORUS FV43U oraz płyty główne.

Ogółem do wygrania jest ponad 150 nagród o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych: edycje kolekcjonerskie gier, klawiatury, myszki, słuchawki i akcesoria, a także fotele gamingowe i wiele innych.



Wydarzenie wspiera jednak nie tylko branża gamingowa. Sponsorem Gra Paczki jest także firma E.Wedel.

– Już od paru lat marka E.Wedel widoczna jest w świecie gamingu. Staramy się pokazać inną stronę gamingu, która nastawiona jest na współpracę i czerpanie czystej przyjemności z gry. Charytatywny stream Gra Paczka pozwala nam na poszerzenie tej perspektywy o zupełnie nowy wymiar przyjemności, który płynie z pomagania – mówi Dominika Igielińska, Branded Content Manager w firmie.

W wydarzenie angażują się także agencje Fantasyexpo, Gameset (grupa LTTM) oraz JaRock. Patronat medialny nad Gra Paczką 3 objęli: CD-Action, Esport Now, PC Format, GRYonline.pl.

Dwie poprzednie edycje Gra Paczki okazały się sukcesem. W maju 2020 roku udało się zebrać 330 tys. złotych, a w listopadzie tego samego roku osiągnięto jeszcze lepszy wynik - streamerzy ugrali na rzecz Szlachetnej Paczki 344 tyś. Dzięki wsparciu społeczności graczy Szlachetna Paczka dotarła w zeszłej edycji do ponad 14 tysięcy rodzin.

Transmisja z Gry Paczki rozpocznie się 27 maja na stronie www.grapaczka.pl.