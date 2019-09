Gracz ukarany więzieniem za swating

Swating to rodzaj „kawału" polegającego na złożeniu fałszywego doniesienia o przestępstwie, mającego na celu nasłanie na ofiarę wyspecjalizowaną jednostkę policji SWAT (Special Weapons and Tactics). O tego rodzaju działaniach zrobiło się głośno za sprawą tragedii, do jakiej doszło na początku tego roku.

Dwóch graczy Call of Duty: WWII założyło się o 1,5 dolara o to, kto wygra. Po tym, jak wywiązała się między nimi sprzeczka jeden z mężczyzn, 19-letni Casey Vinter, zadzwonił na policję i złożył doniesienie na rywala. Tyle, że - jak się okazało - pod adresem kolegi podanym policji mieszkał ktoś inny. Podczas interwencji policji nieświadomy niczego mężczyzna wykonał gest, który skojarzył się funkcjonariuszom z sięganiem po broń. Z tego powodu został postrzelony przez policjanta. Jak się później okazało - ze skutkiem śmiertelnym.

CBC informuje, że w piątek (13 września br.) Vinter usłyszał w sądzie wyrok 15 miesięcy pozbawienia wolności. Zarzucono mu nieuzasadnione wezwanie służb specjalnych, które poskutkowało omyłkowym postrzeleniem niewinnego człowieka. Sąd na 2 lata zakazał graczowi kontynuowania tej rozrywki w internecie.



fot. U.S. Army Materiel Command, Wikipedia