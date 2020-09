Gracze w postpandemicznym świecie

Nie tylko mężczyźni przed trzydziestką

Według firmy Globalwebindex graczy jest obecnie tyle samo, co osób oglądających programy telewizyjne. Oznacza to, że już niebawem gry mogą stać się medium reklamowym równie atrakcyjnym jak telewizja.

Gracz, czyli każdy

Dwa ostatnie kwartały przyniosły znaczący wzrosła zainteresowania grami: z aplikacji rozrywkowych korzysta 87% użytkowników internetu (wzrost o 7 punktów procentowych w ciągu ostatnich dwóch kwartałów). Co istotne, gry nie są już tylko domeną młodych mężczyzn: 84% kobiet w wieku do 24 lat jest zainteresowana grami uruchamianymi na dowolnym urządzeniu (komputerze, konsoli, smartfonie). To samo dotyczy osób mających od 55 do 64 lat – odsetek graczy wzrósł w tej grupie z 57 do 67%.

Dla 19% osób, które grały w gry podczas lockdownu taka forma aktywności była sposobem na utrzymywanie kontaktów ze znajomymi. Tyle samo ankietowanych wyrażało zainteresowania turniejami online – jako przyczynę podawano zakaz uczestniczenia „na żywo" w imprezach sportowych i innych dużych wydarzeniach.

Z tych właśnie powodów raport firmy Globalindex podkreśla, że pracownicy działów reklamy marketingu powinni zwiększyć aktywność w świecie graczy – tym bardziej, że według przewidywań wartość rynku gier wzrośnie w ciągu pięciu lat do 250 mld dolarów.

fot. Globalwebindex