Grająca „kostka”, która zamieni dźwięk mono w stereo

Pełna mobilność w jakości stereo

Cube, jak na mobilny głośnik przystało, wyposażony jest w odpowiedniej pojemności (800 mAh) akumulator litowo-jonowy. Pozwala on na odtwarzanie plików mp3 przez kilka godzin (6 za pomocą łącza Bluetooth, 8 jeśli korzystamy z podłączenia AUX). Cube posiada także dodatkowe złącze MicroSD, za pomocą którego odtworzymy muzykę z karty pamięci. Maksymalny dystans pomiędzy smartfonem, tabletem czy notebookiem, z którego odtwarzamy muzykę to 10 m. Jednak cecha, która powinna przypaść do gustu każdej osobie lubiącej muzykę w jakości stereo. Wystarczy, że podłączymy dwa głośniki przez Bluetooth i rozmieścimy je dowolnie w pomieszczeniu, aby uzyskać efekt dźwięku przestrzennego. Po wyładowaniu akumulatora, powrót do ponownego słuchania muzyki umożliwia szybkie ładowanie, które trwa 3 godziny. Jak każdy głośnik Bluetooth, również Cube posiada wbudowany zestaw głośnomówiący ułatwiający telefonowanie w jakości HD.

Hama Cube to nie tylko głośnik mobilny, ale też świetny zestaw głośnomówiący i urządzenie, dzięki któremu posłuchamy ulubionej muzyki w jakości stereo po podłączeniu drugiego głośnika. Producent proponuje cenę 134,90 zł.