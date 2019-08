Gratka dla graczy – obudowa Chieftronic M1

Choć mówi się, by nie oceniać książki po okładce, to efektowna obudowa komputera jest dla wielu z nas równie ważna, co jej efektywna zawartość. Chieftec proponuje obudowę Chieftronic M1 Gaming Cube z oświetleniem RGB. Hartowane szkło, z którego zrobione są trzy strony tej obudowy, umożliwia wyeksponowanie komponentów. O starszej siostrze M1, czyli G1, pisaliśmy już na łamach PCF. Nowa propozycja Chieftronika o wymiarach 400x270x345 mm i masie 7,92 kg jest utrzymana w tym samym minimalistycznym, a przy tym futurystycznym stylu, co G1.

Jak wiadomo, nie tylko wygląd się liczy. W końcu zadbane wnętrze wydłuża życie... Twórcy obudowy M1 zatroszczyli się więc o to, by kusiła ona nie tylko designem, ale i funkcjonalnością. Przede wszystkim położono nacisk na umożliwienie wszechstronnego chłodzenia komponentów oraz ich ochronę przed kurzem, by utrzymać czystość wewnątrz obudowy – a tym samym wydłużyć żywotność zestawu. Wszystkie przeciwkurzowe filtry można wysunąć i umyć, a oprócz fabrycznie zainstalowanego tylnego wentylatora RGB o średnicy 120 mm znajdziemy też dodatkowe miejsce na wentylator lub radiator (maks. 280 mm) z przodu.

Jako wisienkę na torcie możemy potraktować sposób wykonania przedniego panelu: z listwą świetlną RGB LED współpracującą z płytami głównymi ASUSa, ASRocka, Gigabyte'a i MSI.

Specyfikację techniczną obudowy znajdziemy tutaj.

fot. Chieftec