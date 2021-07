Greenroom autorstwa Spotify z rozczarowującymi wynikami

Dyskretny początek

Twórcy aplikacji Clubhouse zapoczątkowali zupełnie nowy typ mediów społecznościowych, bazujących na pokojach dyskusyjnych. Trend zauważyło też wiele innych firm, między innymi Spotify. Operator platformy streamingowej oferuje osobną aplikację Greenroom, rozwijaną równolegle z oprogramowaniem do strumieniowania muzyki. Po miesiącu od debiutu narzędzie zostało pobrane 140 tysięcy razy. Choć z pozoru jest to dobry wynik, trudno na razie nazwać Greenroom wielkim sukcesem.

Coraz bardziej w tyle

Najpopularniejszą obecnie aplikacją do czatów głosowych jest pobrana ponad 44 miliony razy Yalla. Jej autorzy celują głównie w młodszego odbiorcę, a ich produkt jest znany głównie użytkownikom Androida. Zaraz za nią plasuje się pionierski Clubhouse, którego pobrano łącznie 30,2 miliona razy. Stawkę zamykają konkurenci tacy jak Airtime (14,3 miliona instalacji) czy Spoon (27,3 miliona instalacji). Spotify czeka zatem długa droga, by dogonić liderów.

Yalla i Clubhouse są jednak aplikacjami już popularnymi. Gorszą wiadomością jest to, że Greenroom nie wypada zbyt dobrze w porównaniu z innymi nowicjuszami, którzy mieli zauważalnie lepszy start. Należą do nich: Fishbowl (759 tys. instalacji), Cappuccino (497 tys. instalacji), Riff (339 tys. instalacji) czy Sonar (154 tys. pobrań). Do tego aż 75% nowych instalacji Greenrooma przypada na pierwsze dni po premierze, a część bazy użytkowników to wciąż osoby, które pobrały aplikację jeszcze jako Locker Room (Spotify nie opracował własnego narzędzia od podstaw, odkupując je od innej firmy).

Pochopne szacunki

Wygląda więc na to, że firma przyjęła złe założenia myśląc, że spora część z 365 milionów aktywnych użytkowników ich platformy streamingowej będzie zainteresowana również czatami głosowymi. Rzeczywista liczba korzystających na co dzień z Greenrooma osób jest prawdopodobnie dość niska, ponieważ licznik pobrań nie uwzględnia aktywnego korzystania z aplikacji

Spotify odmówił komentowania wyników kalkulacji prowadzonych przez osoby trzecie, ale z liczbami trudno dyskutować. Dobrym pomysłem na ratowanie sytuacji może okazać się połączenie Greenrooma i Spotify, by przetestowanie tego pierwszego wymagało jedynie wejścia w inną zakładkę. Takie rozwiązanie stosuje m.in. Facebook, Twitter czy Discord. Firmy te nie opublikowały jednak do tej pory żadnych statystyk, dotyczących rzeczywistej popularności wbudowanych czatów głosowych.

fot. Spotify