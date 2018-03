H500P Mesh White - odświeżona wersja popularnej obudowy

Decyzja producenta o zastosowaniu siatki jako elementu panelu przedniego, to zabieg mający przede wszystkim usprawnić przepływ powietrza w obudowie. Taką samą funkcję pełnią dwa duże wentylatory 200 mm, które również znalazły się z przodu H500P. Co więcej, oba wentylatory posiadają podświetlenie RGB.

Wygląd z górnej półki

Jak w przypadku większości nowych obudów z górnej półki, tak i H500P została wyposażona w przezroczysty panel boczny z hartowanego szkła. Dodatkowo na górze producent umieścił plastikowy panel. W połączeniu z przednim, siatkowanym panelem i podświetlanymi wentylatorami obudowa ma się prezentować niezwykle efektownie.

Dla lubiących porządek

Skoro Cooler Master zadbał o możliwość zajrzenia do wnętrza obudowy, nie powinno dziwić udostępnienie przez producenta rozwiązań mających ułatwić utrzymanie w środku porządku. MasterCase H500P wyposażono bowiem w wewnętrzne osłony, przez które można poprowadzić kable. W ten sposób użytkownik może nie tylko w prostszy sposób zarządzać okablowaniem, ale na dodatek przestać przejmować się, że przewody będą psuć wygląd PC-ta.

GPU

W środku urządzenia znajdzie się miejsce na chłodzenie wodne o wysokości radiatora do 360 mm, montowanego na górze lub przodzie obudowy. Obudowa jest też kompatybilna z kartami graficznymi o długości do 412 mm. Jakby tego było mało, H500P Mesh White posiada dwa gniazda PCI, dzięki którym użytkownik może zamontować GPU również w pozycji wertykalnej. Tu mała uwaga: do zainstalowania karty w pionie wymagany jest zakup taśmy Riser.

Twój autorski PC-et

Jak w przypadku wielu innych obudów od Cooler Mastera, tak i H500P Mesh pozwala na daleko idącą ingerencję w strukturę urządzenia. Producent umożliwił demontaż większości elementów obudowy, na czym z całą pewnością skorzystają modderzy, ale i osoby, które mają ambicję stworzenia w pełni autorskiego PC-ta.

Cooler Master MasterCase H500P Mesh White będzie dostępna w sprzedaży w Polsce w kwietniu. Cena tego modelu to około 670 zł.