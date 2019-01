HAMMER 4 - powrót pancernej komórki

HAMMER 4 podobnie jak jego poprzednik - HAMMER 3 - ma muskularną, pancerną obudowę o oryginalnym kształcie. Posiada największy wśród klasyków marki ekran 2,8 cala. Krawędzie modelu wzmacniają detale ze stali, wejścia na ładowarkę oraz miniJack zamknięte są szczelnymi zaślepkami, a plecki przytwierdzone są czterema śrubami - tak jak w innych urządzeniach z serii HAMMER. Dzięki temu pancerną obudowę telefonu charakteryzuje wodoodporność oraz pełna ochrona przed wnikaniem pyłu potwierdzona certyfikatem IP68.

Ponadto, telefon charakteryzuje się dużo większą wytrzymałością przed konsekwencjami ewentualnych upadków i zgnieceń niż zwykłe telefony (wytrzymałość zgodna z normą IK05). W oczy rzuca się również latarka osadzona na górnej krawędzi modelu, dzięki której doświetlimy wszelkie zakamarki i miejsca po zmroku. W efekcie HAMMER 4 zadowoli wszystkich wymagających użytkowników: kierowców zawodowych, pracowników służb mundurowych i pracujących w trudniejszych warunkach, w terenie.

Telefon posiada potężną baterię o pojemności 2000 mAh, która gwarantuje korzystanie z jego funkcji przez długi czas (działanie w stanie czuwania do 24 dni lub do 20 godzin ciągłych rozmów). Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w aparat 2 Mpx pozwalający robić zdjęcia tam, gdzie inne telefony nie dają rady. Do dyspozycji jest również DualSim, Bluetooth oraz radio FM. Wewnętrzną pamięć telefonu można rozwinąć o dodatkowe 32 GB dzięki karcie microSD, co zwiększa komfort przechowywania ulubionych plików muzycznych i zdjęć.

Telefon wyceniono na 229 zł. W przyszłości udostępniony ma być również HAMMER 4+ oferujący dodatkowo 3G oraz Hotspot Wi-Fi.