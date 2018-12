HAMMER Active 2 LTE - pierwszy pancerniak z Android GO Edition

Active 2 LTE wyróżnia się atrakcyjnym designem i pancerną konstrukcją. Na froncie znajduje się 5-calowy ekran HD IPS, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3, na brzegach ekstra bumpery, a na tyle - charakterne plecki z tworzywa wysokiej jakości. Warto zwrócić uwagę też na aparat - jego obiektyw dla ochrony został umieszczony w zagłębieniu obudowy. Pancerna obudowa zapewnia odporność na wodę i pył potwierdzoną certyfikatem IP68 oraz wytrzymałość zgodną z parametrem IK04.

HAMMER został wyposażony w lekki i szybki system Android 8.1 Oreo GO Edition. System czerpie z najnowszych funkcji od Google, oferując zoptymalizowane, lekkie wersje aplikacji takie jak: Gmail GO, Google Maps GO, YouTube GO. W grę wchodzą też mniej zasobożerne aplikacje jak Facebook Lite czy Instagram Lite, a inne popularne programy również można zainstalować. Dodatkowymi zaletami są: jeszcze większe bezpieczeństwo systemu i pobieranych aplikacji oraz optymalizacja softu pod względem ilości zużywanej energii (np. poprzez inteligentne zarządzanie powiadomieniami, mądrzejsze uruchamianie czujników takich jak GPS).

Wydajne działanie wspiera 4-rdzeniowy procesor oraz 1GB pamięci RAM. Za wyborem tego modelu przemawiają także: LTE zapewniające łączność z internetem, NFC umożliwiające płatności zbliżeniowe oraz akumulator 5000 mAh z funkcją power bank. Tak pojemna bateria gwarantuje nawet do 42 godz. ciągłych rozmów lub do 680 godz. działania w stanie czuwania, co w rzeczywistym użytkowaniu oznacza do 2-3 dni bez ładowania.

Telefon został wyposażony także w aparaty fotograficzne: główny 8 Mpx oraz aparat 2 Mpx do selfie. Na pokładzie mamy jeszcze DualSim, Wi-Fi i GPS.

HAMMER Active 2 LTE jest dostępny w sklepie online producenta i został wyceniony na 569 zł.