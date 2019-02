HAMMER Patriot+ wchodzi do oferty marki

HAMMER Patriot+ wyróżnia bowiem stylistyka nawiązująca do litery "X", co znacznie wpływa na ergonomię i łatwy chwyt urządzenia nawet mokrymi czy brudnymi dłońmi. Utrzymanie obudowy w takiej formie pozwoliło dodatkowo wzmocnić newralgiczne miejsca telefonu dzięki czemu jest on bardziej wytrzymały. Niezawodność i solidność tego HAMMERA to również zasługa metalowych detali, które okalają obudowę z tworzywa. Na froncie telefonu znajduje się 2,4-calowy ekran (240x320 pix), oferujący łatwą obsługę i wyjątkową czytelność wszelkich treści. Na uwagę zasługuje również spersonalizowane menu telefonu - jego ikony są stworzone na wzór heksagonu (sześciokąt), nawiązującego do logo marki HAMMER.

HAMMER Patriot+ sprawdzi się w trudniejszych warunkach, w warsztacie, na budowie i jako telefon zadaniowy, ponieważ jest pyłoszczelny i wodoodporny, co potwierdza certyfikat IP68. Pomyślnie przeszedł także droptesty do 1,5 m. Przede wszystkim jednak HAMMER Patriot+ oferuje Wi-Fi oraz moduł 3G. Dzięki temu użytkownicy zyskują dostęp do sieci, a co za tym idzie, do przeglądarki www, skrzynki e-mail oraz możliwość wysyłania MMS-ów.

Ponadto, Patriot+ jest wyposażony w potężną jak na klasyka baterię o pojemności 1800 mAh, która zapewnia działanie telefonu w stanie czuwania do 10 dni albo do 7 godzin ciągłych rozmów. Telefon jest wyposażony także w aparat 2 Mpx, Bluetooth, DualSim oraz radio FM i MP3.

Nowy model oferowany jest w cenie 289 zł.