HBO GO dostępne dla klientów w Polsce

W ramach oferty HBO GO widzowie znajdą wszystkie sezony seriali HBO, takich jak Gra o tron, Westworld, Wielkie kłamstewka czy Dolina Krzemowa, a także produkcji: Seks w wielkim mieście, Rodzina Soprano czy Prawo ulicy (The Wire). Użytkownicy serwisu zyskają dostęp do lokalnych produkcji HBO Europe: polskich seriali Wataha, Bez tajemnic i Pakt, rumuńskiego W cieniu, czeskich produkcji Pustkowie i Gorejący krzew czy węgierskiego Złote życie, jak również wielokrotnie nagradzanych dokumentów własnej produkcji.

Kinomani znajdą w serwisie HBO GO szeroki wybór filmów z najnowszymi hitami na czele, takimi jak Spider-Man: Homecoming, Auta 3, Baby Driver czy Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara. W HBO GO dynamicznie rośnie również kolekcja znanych i chętnie oglądanych seriali innych producentów - w serwisie można oglądać już m.in. nowe seriale Trust, Odpowiednik, Brytania, Babylon Berlin, jak również Tabu czy wszystkie sezony Twin Peaks, Billions i Dextera. Nowe propozycje w serwisie pojawiają się niemalże każdego dnia, przy czym wiele pozycji ma premierę dzień po światowej premierze. Widzowie mogą również korzystać z dodanej niedawno nowej, bardzo rozbudowanej sekcji KIDS, w której można znaleźć setki bajek, programów i seriali animowanych dla dzieci.

Serwis HBO GO w opcji bezpośredniego zakupu jest dostępny na komputerach, tabletach, smartfonach, Samsung Smart TV, konsolach Playstation (PS4, PS3), Xbox360 oraz przez Apple TV i Chromecast. Każdy użytkownik może podłączyć pięć urządzeń, na których będzie korzystał z HBO GO, mając do dyspozycji dwa jednoczesne strumienie. Nowi użytkownicy, którzy zakupią dostęp bezpośrednio na stronie, mogą przetestować HBO GO przez miesiąc bezpłatnie. Subskrypcja będzie opłacana kartą kredytową podawaną w trakcie procesu rejestracji. Koszt miesięcznej bezpośredniej subskrypcji HBO GO po bezpłatnym okresie promocyjnym to 29,90 złotych.

HBO GO oferowane bezpośrednio rozszerza dotychczasowe możliwości zakupu oferty HBO istniejące w Polsce. Serwis nadal będzie dostępny w ofertach partnerów biznesowych HBO z usługą telewizyjną, internetem lub abonamentem komórkowym.