HBO Max podaje datę globalnej premiery

Poza USA

HBO Max, usługa mająca zastąpić wkrótce dużo skromniejsze Go, trafiła na razie tylko do USA. Wkrótce jednak planowane jest wprowadzenie jej w kolejnych państwach. Subskrypcja jest szczególnie atrakcyjna po tym, jak wiele wytwórni zapowiedziało, że pozwoli wyświetlać HBO Max swoje nowe filmy przez miesiąc ze względu na spowodowane pandemią zamknięcie kin. Kiedy nowy konkurent Netfliksa dokładnie trafi do Polski?

Najpierw Ameryka

Kolejne państwa otrzymają HBO Max już w czerwcu tego roku. Wtedy z usługi będzie można skorzystać w 39 następnych krajach, głównie w Ameryce Południowej oraz Środkowej. Wejście na rynek europejski nastąpi natomiast nieco później, ale najprawdopodobniej jeszcze przed końcem 2021 roku. Do tego czasu wciąż można będzie u nas korzystać z wygaszanej powoli usługi HBO Go.

fot. HBO