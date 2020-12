HBO Max w Polsce już po nowym roku z filmami Warner Bros

HBO w lepszym wydaniu

Właściciele platformy HBO Max potwierdzili w oficjalnym komunikacie, że usługa trafi do Polski już w drugiej połowie 2021 roku. Do tego czasu wciąż funkcjonować ma platforma HBO Go, która będzie stopniowo wygaszana. Max wystartował w maju 2020 roku w USA i docelowo ma trafić do 190 państw.

Firma nie podała jeszcze niestety szczegółów dotyczących oferty filmów oraz cen. W USA dostęp do platformy wyceniono na 15 dolarów. Nie jest to najniższa cena, ale subskrypcja jest tam połączona z dostępem do kanałów telewizyjnych koncernu.

Hity Warner Bros w pakiecie

Rzeczą mocno przemawiającą za HBO Max może być natomiast umowa, jaką podpisała z platformą wytwórnia Warner Bros. Z powodu ogłoszonej na świecie pandemii firma zdecydowała się opublikować film „Wonder Woman 1984” za pośrednictwem Max już w dniu kinowej premiery obrazu. Jak się okazuje, nie będzie to jedyna sytuacja tego typu.

Warner zamierza zastosować podobną strategię w przypadku wszystkich zaplanowanych na przyszły rok filmów. Bez konieczności wybierania się do kina będziemy mogli w ramach HBO Max obejrzeć zatem produkcje takie jak „Diuna”, „Godzilla vs. Kong”, „Suicide Squad”, „Tom i Jerry”, „The Little Things” oraz „Matrix 4”.

Tymczasowe rozwiązanie

Wyżej wymienione obrazy będą dostępne w usłudze przez 31 dni od czasu kinowej premiery, później jednak zostaną zdjęte do momentu opuszczenia kin. Do usługi powrócą dopiero w dniu premiery w innych serwisach VOD oraz na płytach. Warner podkreśla, że jest to rozwiązanie tymczasowe i najprawdopodobniej utrzyma się do 2021 roku. Firma nie chce wywoływać trwałej zmiany modelu dystrybucji i walczyć z kinami o uwagę widzów, a jedynie wspomóc branżę filmową w trudnym okresie.

fot. HBO