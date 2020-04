HDR w telefonach z Androidem Go

Camera Go z HDR-em już wkrótce pojawi się w telefonach z dolnej półki.

Programiści z Google'a z zasady nie mnożą w urządzeniach dodatkowych aplikacji i nie dodają kolejnych elementów, ale ulepszają to, co już w nich jest. Dlatego np. pierwszy telefon Pixel miał jeden aparat fotograficzny, ale został uznany za lepszy niż te z dwoma obiektywami.

Takie podejście spowodowało, że niezajmująca wiele miejsca aplikacja Camera Go może obsługiwać skomplikowane oprogramowanie do składania obrazów w technice HDR. Dzięki temu funkcję tę będzie można zaimplementować do tanich telefonów z systemem operacyjnym Android Go, który 3 lata temu wprowadzono z myślą o najsłabszym sprzęcie.

Odkrycie

Choć smartfony budżetowe mają małą moc obliczeniową, to pomysły programistów pozwoliły ominąć ten problem i odpowiednio dostosować aplikację. Otóż inżynierowie z zespołu Google Camera rozebrali na czynniki pierwsze program Camera Go, by sprawdzić dokładnie jego możliwości. Byli zaskoczeni, gdy zobaczyli, że pod przełącznikiem o nazwie „Detail Enhance” w rzeczywistości kryje się tryb HDR. Odkrycie było tym ciekawsze, że sama aplikacja ma bardzo mało funkcji.

Po tej operacji zespół Google wiedział już, że wystarczy dokonać niewielkich modyfikacji w systemie Android Go, by sprawić, że proste z założenia telefony zyskają nową funkcjonalność. W ten sposób znacznie wzrosła atrakcyjność smartfonów z Androidem Go, w którym z definicji znajdują się tylko funkcje podstawowe.

Słabe, ale mocne

Z każdy rokiem nawet budżetowe urządzenia stają się coraz lepszymi maszynami obliczeniowymi i stale wzrasta ich moc. Nie są to już tak proste telefony jak jeszcze kilka lat temu, dlatego wydobycie z nich energii pozwalającej na połączenie kilku zdjęć w jedno nie stanowi już takiego problemu jak wcześniej.

Camera Go jest oficjalnie dostępna tylko w nowej Nokii 1.3 i jej pojedynczym aparacie 8 MPx. Wkrótce jednak zwiększy się dostępność tej aplikacji na nowe modele.

fot. Google