HIRO - nowe mikrofony dla streamerów

Mikrofony charakteryzują się szerokim pasmem przenoszenia oraz dużą czułością, co zagwarantuje czystą i klarowną transmisję dźwięku. To cecha, która odgrywa kluczową rolę zarówno w skutecznej komunikacji z zespołem, jak i podczas streamowania rozgrywki w najwyższej jakości. Dodatkowa redukcja szumów ogranicza do minimum dźwięki otoczenia, jak na przykład działający w tle telewizor, radio lub po prostu rozmowy innych osób. Mikrofony wyposażono także w podstawkę zapewniającą stabilizację nawet podczas najbardziej dynamicznych akcji, a ergonomiczny uchwyt pozwoli dostosować położenie mikrofonu do własnych potrzeb. ICHOS i MILO są bardzo łatwe w użyciu dzięki zastosowaniu technologii plug and play. Mikrofon wystarczy podłączyć do odpowiedniego wejścia, aby po chwili zaczął działać - bez instalowania dodatkowego oprogramowania oraz skomplikowanej konfiguracji.

Model MILO charakteryzuje się większą czułością, będzie więc odpowiedni dla wszystkich nagrywających rozgrywkę w dużych pomieszczeniach, także z innymi osobami. ICHOS natomiast skierowany jest przede wszystkim do osób zaczynających przygodę z nagrywaniem i transmitowaniem rozgrywki w serwisach streamingowych.