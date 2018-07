HIRO 950 - komputer nie tylko do gier

HIRO 950 to laptop o wymiarach 380 mm x 252 mm, grubości jedynie 18,6 mm i wadze niespełna 2 kilogramów. Dzięki dużej litowo-jonowej baterii może działać bez podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania ponad 7 godzin. Dzięki temu idealnie sprawdzi się w podróży, jako niezbędne narzędzie do pracy i rozrywki.

Sercem notebooka jest najnowszy 6-rdzeniowy procesor Intela 8. generacji i7-8750H. Został on wyposażony w technologię Turbo Boost, która w inteligentny sposób zwiększa taktowanie zegarów w celu zwiększenia wydajności. Ta funkcja spotka się z uznaniem graczy oraz profesjonalistów, pracujących z zaawansowanymi i wymagającymi aplikacjami. Za wyświetlanie obrazu odpowiada jedna z najmocniejszych kart graficznych na rynku - GTX 1070 8GB. Karta ta jest dość rzadko instalowana w laptopach, charakteryzuje się o około 40 proc. szybszym działaniem od relatywnie popularnego GTX1060. Użycie komponentów z najwyższej półki gwarantuje prawidłową obsługę najwyższych ustawień graficznych w grach, programach graficznych, aplikacjach do edycji wideo czy fotografii oraz VR.

Obraz wyświetlany na matrycy o przekątnej 15.6" z wysoką częstotliwością odświeżania ekranu wynoszącą 144 Hz, charakteryzuje się niezwykłą płynnością. Szybkie odświeżanie i małe opóźnienie sygnału to cechy monitora poszukiwane przez graczy o zacięciu esportowym, gdzie w rywalizacji liczy się dosłownie każda milisekunda.

System audio w jakości HD posiada wiele możliwości ustawienia ulubionego rodzaju brzmienia dźwięku, co pozwala zamienić HIRO 950 w przenośne multimedialnym centrum pracy i rozrywki.

Laptop HIRO 950 został wyposażony w dwa banki pamięci RAM DDR4 obsługujące aż do 32 GB i 1 port SATA III na dysk SSD/HDD o grubości do 7 mm oraz 1 port M.2 na dysk SSD.

Dodatkowo po obu stronach obudowy znalazło się miejsce na wiele portów tak potrzebnych do tego, aby praca czy zabawa przy użyciu laptopa była jeszcze pełniejsza. To między innymi złącza USB 3.1 Type-C, USB 3.0, Mini Display port, HDMITM port, Audio Jack i wejście na mikrofon, port LAN oraz czytnik kart pamięci. Zwieńczeniem konstrukcji jest klawiatura z pełni konfigurowalnym podświetleniem RGB.

Przewidywana cena laptopa HIRO 950: od 6 674,00 zł (w zależności od wybranej konfiguracji).

Szczegółowe specyfikacje techniczne:

950 EKRAN 15.6 (144hz) CPU I7-8750H KARTA GRAFICZNA GTX 1070 8GB RAM Dwa banki pamięci DDR4 Obsługa do 32GB DYSK TWARDY 1 port SATA III na dysk SSD/HDD o grubości do 7 mm / 1 port M.2 na dysk SSD (1 x SSD M.2 SATA lub 1 x SSD M.2 NVMe) AUDIO High Definition Audio/ Sound Blaster Cinema 3 Klawiatura: USA (RGB) Bateria Bateria Litowo-Jonowa 55WH



Czas pracy na baterii: do 440 minut Sieć : 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN PORTY 2 x USB 3.1 Gen 2 port (Type-C) 3x USB 3.0 port (USB3.1 Gen 1, 1x powered USB port, AC/DC) 2 x Mini Display port 1.3 1 x HDMITM output port (with HDCP) 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone / S/PDIF optical output) 1 x Microphone jack 1 x RJ-45 LAN port 1 x DC-in jack Card Reader

• 6-in-1 Push-Push WYMIARY • 380 x 252 x 18.6 mm WAGA 1.98 kg,