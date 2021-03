HIRO B1505 – laptop wszechstronny

Mocny procesor

Czasami najprostsze rzeczy są najlepsze, a sprawdzona konstrukcja uciągnie trudy dnia codziennego lepiej niż jakikolwiek wymuskany sprzęt. Z takim założeniem właśnie powstał HIRO B1505 – by stać się narzędziem, które pomoże sprostać typowym zadaniom niezależnie od zastosowania.

Sercem urządzenia jest mocny, wykonany w technologii 10 nm procesor Intela z rodziny Ice Lake – Core i5-1035G1 został wyposażony w cztery rdzenie i osiem wątków zdolnych pracować z maksymalną częstotliwością 3,6 GHz. To układ, który sprawi, że obciążony codziennymi obowiązkami sprzęt się nie zakrztusi: niezależnie od tego, czy zaprzęgniemy naszego herosa do pracy w małej firmie, zabierzemy go ze sobą na uczelnię, czy zechcemy po prostu wieczorem obejrzeć jakiś film otuleni kocem w domowym zaciszu – HIRO z każdej próby wyjdzie zwycięsko. Cieszy przy tym fakt, że wspomniany procesor – w połączeniu z szybkim dyskiem SSD o wystarczającej do okazjonalnego grania czy gromadzenia rodzinnych fotografii pojemności 500 GB – powoduje, iż laptop zaskakuje płynnością i responsywnością.

Co ważne, we wszystkich wymienionych zastosowaniach notebook sprawdzi się o tyle dobrze, że obudowa mieści tradycyjnych proporcji ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. To wielkość, która świetnie nadaje się do rozrywki czy pracy – nie będziemy musieli, jak przy mniejszych modelach, wpatrywać się w niewielki ekran, by np. nie przegapić najciekawszych scen w ulubionym serialu. Wygody dopełnia pełnowymiarowa klawiatura, która została dodatkowo subtelnie podświetlona – obsługa w zaciemnionych pomieszczeniach nie nastręczy więc żadnych problemów.



Topowa wydajność

Jak można przypuszczać po wielkości matrycy, HIRO B1505 ubrał się w szaty dość typowe dla laptopa z ekranem 15,6 cala. Za standardowymi w tym przypadku gabarytami idzie jednak nie tak do końca odczuwalna waga: wrzucony do plecaka HIRO pozwoli cieszyć się rozrywką lub popracować poza domem z komfortem, o którym możemy pomarzyć w przypadku bardziej filigranowych konstrukcji. To po prostu świetny kompromis między wygodą użytkowania a mobilnością. Komplet gniazd zaś sprawi, że do trzech tradycyjnych portów szeregowych, jak i jednego USB typu C podłączymy wszystkie niezbędne akcesoria, w tym myszkę i zewnętrzne nośniki danych. W tym ostatnim zresztą pomocny będzie coraz rzadziej dziś już spotykany napęd DVD, a także slot na karty pamięci – w sam raz, by np. zgrać fotografie z aparatu podczas dalszych wypraw.

Co ciekawe, nawet podczas dłuższych wypadów turystycznych HIRO okaże się dobrym kompanem. Bateria wytrzyma siedem godzin, a zgodność z militarną normą MIL-STD-810G sprawia, że sprzęt przeżyje zarówno trudy wędrówki, jak i codziennej harówki poza domem – zapewne nawet lepiej niż jego właściciel. A po powrocie do własnych czterech ścian będziemy mogli rozsiąść się na kanapie i oddać odpoczynkowi. Oczywiście z Herosem na kolanach.