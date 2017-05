HP Elite x2 1012 G2 trafia na rynek

Elite x2 1012 G2 jest smukły i lekki, a bateria urządzenia wystarcza na cały dzień pracy poza biurem. Ta najnowsza wersja hybrydowego urządzenia HP została zaprojektowana z myślą o wymaganiach kadry kierowniczej i innych profesjonalistach, którzy chcą korzystać z mocy notebooka i funkcjonalności tabletu.

Dzięki funkcjom HP Sure Start, HP BIOSphere, HP WorkWise, uwierzytelnianiu przy uruchamianiu i modułowi platformy (TPM 2.0), użytkownicy HP Elitex2 1012 G2 korzystają z wielowarstwowej ochrony bezpieczeństwa i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem klasy korporacyjnej. Ponadto urządzenie posiada wbudowany moduł bezpiecznego i szybkiego uwierzytelniania użytkowników za pomocą identyfikacji biometrycznej. W systemie Windows 10 nowa opcja uwierzytelniania twarzy autorstwa HP zapewnia bardziej osobisty i bezpieczny sposób logowania się. Menedżerowie mogą pominąć wprowadzanie złożonych haseł, a zamiast tego logować się po prostu przez spojrzenie na ekran lub szybkie dotknięcie czytnika linii papilarnych. Godna uwagi jest również łatwość zarządzania i wysoki poziom bezpieczeństwa HP Elite x2 1012 G2, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo obsługiwać i aktualizować kluczowe komponenty w celu wydłużenia żywotności urządzeń i zminimalizowania przestojów związanych z naprawami.

Jako pierwsze dostępne w sprzedaży hybrydowe urządzenie certyfikowane przez Skype for Business, Elite x2 1012 G2 zawiera oprogramowanie HP Noise Cancellation i Audio Boost, co czyni głos wyraźniejszym, nawet jeśli urządzenie jest używane w hałaśliwym środowisku biurowym, czy też w kawiarni. Urządzenie ma również lepszą jakość atramentu cyfrowego, dzięki czemu używając HP Active Pen mam się wrażenie, że korzysta z prawdziwego pióra. HP Inc. dodało też opcję jednoczesnego korzystania z funkcji pióra i dotyku oraz poprawiło czułość nacisku, zwiększając tym samym płynność pisania.

Premiera modelu Elite x2 1012 G2 na rynku EMEA będzie mieć miejsce w lipcu 2017 r. Sugerowana cena detaliczna urządzenia to 1099 euro.