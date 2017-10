HP ZBook x2 - mobilna stacja robocza z Nvidią Quadro

HP ZBook x2 umożliwia projektantom skuteczne tworzenie dzięki procesorom czterordzeniowym Intel Core, pamięci dwa razy większej niż w jakimkolwiek innym komputerze osobistym z odpinaną klawiaturą oraz karcie graficznej NVIDIA Quadro Graphics, zapewniającej o 73 procent wyższą wydajność graficzną w porównaniu do Surface Pro. Cichy, składający się z dwóch wentylatorów system chłodzenia został zaprojektowany w celu rozpraszania ciepła generowanego przez potężną kartę graficzną i procesor. Aby lepiej zaspokoić potrzeby kreatywnych użytkowników, w tym tych korzystających z oprogramowania Adobe, HP opracowało także konfigurowalne, dopasowujące się do aplikacji klawisze HP Quick Keys, dzięki 18 praktycznym skrótom artyści będą w stanie zaoszczędzić sporo czasu.

Wielu profesjonalistów z branży kreatywnej korzysta dziś z kilku urządzeń, np. z MacBooka Pro w połączeniu z iPadem, w celu wykonywania tych samych zadań, jakie można wykonać jedynie na HP ZBook x2. Wiedząc, jak ważna jest jak najwyższa mobilność, HP stworzyło jedno urządzenie, które zapewnia taką samą wydajność, niezależnie od tego, czy jest używane do rysowania czy do pracy w trybie dokowania.

HP ZBook x2 działa w czterech trybach: laptopa, z odpiętą klawiaturą, dokowania i tabletu.

W trybie laptopa HP ZBook x2 jest mobilną stacją roboczą z klawiaturą wykorzystywaną dotychczas w HP ZBook Studio,

W trybie z odpiętą klawiaturą pozwala użytkownikom tworzyć na tablecie za pomocą rysika HP, zapewniając przez cały czas pełen dostęp do klawiszy skrótów dzięki klawiaturze komunikującej się z częścią ekranową przez Bluetooth,

W trybie dokowania HP ZBook x2 może obsługiwać dwa dodatkowe monitory 4K lub w sumie do pięciu monitorów.

W trybie tabletu zachowuje on pełną wydajność graficzną, pozwalając użytkownikom uchwycić swoje pomysły przy pomocy wydajnej karty graficznej NVIDIA 3D.

W trybie tabletu opisywane urządzenie waży 1,6kg, a jego grubość wynosi 14,6 mm, natomiast w trybie laptopa waży 2,2 kg przy grubości wynoszącej 20,3 mm. HP ZBook x2 został wyposażony w 14-calowy ekran z multidotykiem o rozdzielczości 4K, oferując także opcjonalny, 10-bitowy, wyświetlający miliard kolorów ekran HP DreamColor. HP ZBook x2 posiada najbardziej zaawansowany na świecie odpinany ekran dotykowy z powłoką antyrefleksyjną, pozwalający użytkownikom na skupienie się w pełni na pracy, niezależnie od warunków oświetleniowych. Podczas pracy przy biurku może on obsługiwać dwa ekrany 4K przy użyciu stacji dokującej HP ZBook Dock ze złączem Thunderbolt 3.

Jego czas pracy na baterii wynosi 10 godzin, ale wyposażono go także w ultraszybkie ładowanie (do 50 procent w zaledwie 30 minut). HP ZBook x2 oferuje procesor o częstotliwości taktowania do 4,2 GHz z zastosowaniem technologii IntelTurbo Boost, 32 GB pamięci RAM dual channel, zapewniające lepszą zdolność reagowania przy większych obciążeniach pracą, np. w Photoshopie. Stały napęd, HP Z Turbo Drive, jest do 6 razy szybszy niż dysk SSD SATA oraz do 21 razy szybszy niż tradycyjny dysk HDD. HP ZBook x2 zapewnia do 2 TB miejsca na dane poprzez PCIe, zawiera także slot na pełnowymiarowe karty SD.

HP ZBook x2 będzie planowo dostępny w Polsce od lutego 2018 roku, w cenach zaczynających się od 1 949 euro (bez VAT).