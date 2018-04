HP odświeża linię urządzeń Pavilion

Firma HP przedstawiła nową generację komputerów konwertowalnych, przenośnych i stacjonarnych Pavilion. W najnowszej linii Pavilion zastosowano materiały i wykończenia, przypominające te z urządzeń z segmentu Premium, niewielkie obramowania ekranu i komponenty o wyższej wydajności, które zwiększają komfort pracy.

HP Pavilion x360

Nowe komputery konwertowalne HP Pavilion x360 14 i 15 oferują funkcje i elementy konstrukcyjne, które umożliwiają użytkownikom pracę nad każdym zadaniem, tworzenie treści, czy też korzystanie z multimediów w dowolnym miejscu. Urządzenia są dostępne w kolorach, takich jak Natural Silver, Pale Gold i Sapphire Blue oraz wyposażone w szczotkowany wzór na panelu klawiatury z geometrycznym motywem na osłonie głośnika. Wybrane modele mają obudowę z anodyzowanego aluminium.

Urządzenia HP Pavilion x360 oferują najwyższą wydajność dzięki dwu- i czterordzeniowym procesorom Intel Core i5 i i7 ósmej generacji z opcjonalną oddzielną kartą graficzną do oglądania zdjęć i wideo. Wybrane 14-calowe modele są wyposażone w grafikę NVIDIA MX130, a wybrane modele 15-calowe - w grafikę AMD Radeon 530.

Chromowany zawias umożliwia ustawienia komputera we właściwej pozycji do pracy, pisania, oglądania i grania. Jednoczesna obsługa pióra i dotyku pozwala używać komputera, zmieniając go w płótno do rysowania lub notatnik do pisania. Opcjonalna kamera w wybranych modelach jest strategicznie umieszczona w środku osłony głośnika nad klawiaturą, dając możliwości wplatania obiektów 3D w rzeczywiste otoczenie.

Podobnie jak rodzina HP ENVY, komputery Pavilion x360 mają teraz konstrukcję z niewielkim obramowaniem ekranu, w efekcie czego udało się zmieścić panele IPS HD lub FHD o przekątnej 14 i 15 cali w odpowiednio 13- i 14-calowej obudowie, co nie tylko poprawia wrażenia wizualne, ale również zmniejsza rozmiar urządzenia. W wybranych modelach dostępna jest również funkcja Windows Hello z czytnikiem linii papilarnych, która umożliwia szybkie i bezpieczne logowanie.

Notebooki HP Pavilion

Nowe 14- i 15-calowe notebooki HP Pavilion to bogate w funkcje, stylowe i ultraprzenośne urządzenia, które oferują wysoką moc i jakość. Nowa linia oferuje gamę bogatych, nowych kolorów, w tym Mineral Silver, Pale Gold, Sapphire Blue, Velvet Burgundy, Tranquil Pink i Ceramic White. Panel klawiatury i pokrywa wykonane z metalu, touchpad z diamentowym szlifem oraz geometryczny motyw na osłonie głośnika stwarzają wrażenie najwyższej jakości.

Notebooki są smuklejsze - ich grubość zmniejszono o 2 mm. Nowe modele oferują ekrany IPS HD lub FHD z bardzo wąskimi obramowaniami, które optymalizują zarówno pracę, jak i rozrywkę. Notebooki są wyposażone w podnoszone zawiasy znane z linii ENVY, które zwiększają komfort pisania i poprawiają przepływ powietrza, żeby urządzenie zawsze pozostawało chłodne.

Dzięki baterii starczającej nawet na 11,75 godz. pracy, w zależności od modelu, procesorom Intel Core ósmej generacji lub najnowszym procesorom AMD Ryzen Mobile oraz karton graficznym Radeon Vega w wybranych modelach, użytkownicy mogą komfortowo oglądać ulubione seriale (np. na Netfliksie), edytować zdjęcia i łączyć się z dowolnego miejsca z najważniejszymi dla nich osobami. Jeśli chodzi o przechowywanie zdjęć, wideo i danych, notebooki Pavilion oferują stacje SSD o pojemności do 512 GB lub dyski twarde o pojemności do 1 TB w modelu 15-calowym. Dostępne są również napędy hybrydowe, które łączą zalety obu technologii, zapewniając dużo miejsca na dysku twardym w połączeniu z większą szybkością. Ponadto dla klientów, którzy wymagają krótkiego czasu reakcji i dużej pojemności bez zarządzania wieloma dyskami, w wybranych modelach oferowana jest pamięć Intel Optane.

Podwójne głośniki z technologią B&O Play oraz funkcją HP Audio Boost zapewniają użytkownikom bogate, naturalne brzmienie w muzyce, filmach lub rozmowach z przyjaciółmi i rodziną.Opcjonalny czytnik linii papilarnych w 14-calowym modelu umożliwia bezpieczne i szybkie logowanie z wykorzystaniem fukcji Windows Hello.

Komputery stacjonarne HP Pavilion

Tegoroczne modele komputerów stacjonarnych HP Pavilion oferują wysoką wydajność, możliwość przechowywania ogromnej ilości danych oraz kompaktową obudowę. Aby zwiększyć ilość miejsca w domowym biurze, nowe komputery stacjonarne mają głębokość o 10 proc. mniejszą w porównaniu z poprzednią generacją. Przedni panel jest otoczony nową, ściętą ramką w kolorze Natural Silver albo ramką ze wzorem geometrycznym i pionowym szczotkowaniem w kolorze Ash Silver lub Natural Silver, który dobrze pasuje do nowoczesnych domowych wnętrz.

Modele stacjonarne są dostępne w wersjach z procesorami Intel Core i+ ósmej generacji albo nowymi procesorami AMD Ryzen drugiej generacji oraz kartami graficznymi NVIDIA GTX 1060 lub AMD Radeon RX 580. Użytkownicy mogą przechowywać swoją cenną treść na dyskach SSD o pojemności do 512 GB, dyskach twardych do 3 TB, opcjonalnych napędach hybrydowych oraz opcjonalnej pamięci Intel Optane, które zapewniają większą szybkość i krótszy czas reakcji podczas uruchamiania programów i dostępu do plików.

Technologia Surround Sound 5.1 zapewnia użytkownikom świetne brzmienie muzyki i filmów, a funkcja HP Audio Stream umożliwia streaming muzyki z telefonu do głośników komputera. Podstawowe porty są umieszczone z przodu obudowy, aby ułatwić podłączanie akcesoriów, a w tylnych partiach komputera znajdują się wszystkie oczekiwane porty do podłączania komponentów systemu.

Ceny i dostępność