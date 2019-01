HTC Desire 12s – wydajny i atrakcyjny cenowo smartfon

Desire 12s oferuje konsumentom atrakcyjny wygląd, wyjątkową fakturę - laserowo grawerowane prążki - dając użytkownikowi wrażenie obcowania z urządzeniem z kategorii flagowców. HTC Desire 12s oferuje także znacznie lepsze parametry i więcej przydatnych funkcji, m. in. 13-megapikselowe aparaty z przodu oraz tyłu urządzenia. To wszystko w połączeniu z ceną 849 pln.

Cechy:

- Podwójne wykończenie. Konstrukcja HTC Desire 12s o podwójnej fakturze z 120 laserowo wygrawerowanymi prążkami nawiązuje do wzornictwa flagowych smartfonów HTC, łącząc w jednym urządzeniu błyszczące oraz matowe wykończenie. Dodatkowo, misternie wygrawerowane linie to jednak nie tylko wyróżniający się wygląd, ale także doskonały chwyt, a wiec i komfort podczas korzystania ze smartfona, który waży zaledwie 150g.

- 13-megapikselowe aparaty - główny i do selfie. HTC Desire 12s wyposażony jest w 13-megapikselowy aparat do selfie. To najwyższej rozdzielczości aparaty spośród wszystkich smartfonów klasy podstawowej. Jasne zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu gwarantuje wsparcie latarki. Wbudowana funkcja wygładzania skóry sprawia natomiast że użytkownicy mogą robić wspaniałe selfie bez potrzeby korzystania z dodatkowych aplikacji. Główny aparat także charakteryzuje się 13-megapikselową matrycą, tym razem ze wsparciem PDAF i przysłoną f/2.0. Taki zestaw daje narzędzia by z łatwością rejestrować piękne chwile w dowolnym czasie i miejscu.

- Atrakcyjna cena i specyfikacja. HTC Desire 12s wyposażony jest w ośmiordzeniowy, wydajny i energooszczędny procesor Qualcomm, obsługujący szybkie łącza 4G LTE 2CA (pobieranie/ wysyłanie na poziomie do 300 Mb/s i do 50 Mb/s), aby użytkownicy mogli płynnie grać i oglądać filmy. Smartfon obsługuje również najnowsze standardy połączeń VoLTE i WoWIFI, aby zapewnić użytkownikom najwyższą jakość połączeń. HTC Desire 12s obsługuje również dual-SIM 4G+3G i karty pamięci, oferując użytkownikom większą elastyczność.

- Bezpieczne i szybkie płatności NFC. HTC Desire 12s jest jednym z niewielu smartfonów klasy podstawowej, wyposażonych w NFC. Wbudowana funkcja rozpoznawania odcisków palców dodatkowo poprawia bezpieczeństwo i pozwala cieszyć się wygodą płatności mobilnych.

Model HTC Desire 12s w kolorze czarnym, wyposażony w 3GB pamięci RAM i 32GB na dane, dostępny będzie w ofercie operatorów oraz w sklepach z elektroniką już w lutym 2019 roku.