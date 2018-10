HTC Exodus - premiera 22 października

"W nowej erze internetu, ludzie z reguły przywiązują większą wagę do swoich danych; jest to doskonała okazja, aby zapewnić użytkownikom narzędzia, dzięki którym odzyskają kontrolę nad swoją cyfrową tożsamością. Exodus to świetny punkt wyjścia, ponieważ obecnie telefon jest najbardziej osobistym urządzeniem, a zarazem źródłem wszystkich naszych osobistych danych. Jestem naprawdę podekscytowany, ponieważ urządzenie to stwarza szansę zdecentralizowania internetu i przekształcenia go zgodnie z potrzebami nowoczesnego użytkownika", powiedział Phil Chien, główny dyrektor HTC ds. kryptografii.

Kryptowaluty Bitcoin i Ethereum stworzyły pojęcia cyfrowego deficytu (digital scarcity) i niezamiennych tokenów (NFT). Dziś firma HTC zawarła partnerstwo na wyłączność z Cryptokitties, pierwszą i jednocześnie najpopularniejszą grą NFT wykorzystującą blockchain, aby rozpowszechniać ją na wybranych urządzeniach HTC, zaczynając od HTC U12+. Jest to ważny pierwszy krok w kierunku stworzenia platformy i kanału dystrybucji dla twórców unikatowych dóbr cyfrowych. Telefony są najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem w historii ludzkości, a jeśli zasoby cyfrowe i zdecentralizowane aplikacje mają osiągnąć pełen potencjał, telefony muszą stać się ich podstawowym kanałem dystrybucji.

Czy HTC Exodus rzeczywiście będzie takim urządzeniem?