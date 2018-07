HTC Exodus - smartfon wykorzystujący blockchain

HTC ma wizję rozszerzenia ekosystemu blockchain poprzez stworzenie pierwszego na świecie telefonu kładącego nacisk na zdecentralizowane aplikacje oraz bezpieczeństwo. Urządzenie HTC Exodus, które zawiera niezwykle ważny portfel offline (cold storage), pomoże ją urzeczywistnić.

"W nowej erze internetu, ludzie z reguły przywiązują większą wagę do swoich danych; jest to doskonała okazja, aby zapewnić użytkownikom narzędzia, dzięki którym odzyskają kontrolę nad swoją cyfrową tożsamością. Exodus to świetny punkt wyjścia, ponieważ obecnie telefon jest najbardziej osobistym urządzeniem, a zarazem źródłem wszystkich naszych osobistych danych. Jestem naprawdę podekscytowany, ponieważ urządzenie to stwarza szansę zdecentralizowania internetu i przekształcenia go zgodnie z potrzebami nowoczesnego użytkownika", powiedział Phil Chien, główny dyrektor HTC ds. kryptografii.

Kryptowaluty Bitcoin i Ethereum stworzyły pojęcia cyfrowego deficytu (digital scarcity) i niezamiennych tokenów (NFT). Dziś firma HTC zawarła partnerstwo na wyłączność z Cryptokitties, pierwszą i jednocześnie najpopularniejszą grą NFT wykorzystującą blockchain, aby rozpowszechniać ją na wybranych urządzeniach HTC, zaczynając od HTC U12+. Jest to ważny pierwszy krok w kierunku stworzenia platformy i kanału dystrybucji dla twórców unikatowych dóbr cyfrowych. Telefony są najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem w historii ludzkości, a jeśli zasoby cyfrowe i zdecentralizowane aplikacje mają osiągnąć pełen potencjał, telefony muszą stać się ich podstawowym kanałem dystrybucji.

Partnerstwo z Cryptokitties to dopiero początek rynku niezamiennych przedmiotów kolekcjonerskich oraz sklepu z kryptogrami.

"Dostrzegamy potencjał cyfrowego deficytu i unikatowości. Wprowadzając do sprzedaży Exodus, HTC chce stworzyć rynek zasobów opartych na technologii blockchain. Zapraszamy wszystkich deweloperów do rozpowszechniania gier blockchain, cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich i tokenów NFT za naszym pośrednictwem. Uważamy, że paradygmat się zmienia, a wahadło znów przechyla się w stronę własności oraz wartości treści", powiedział Phil Chen.

Firma HTC poinformowała również o dwóch partnerstwach, które mają przyspieszyć postępy w tej dziedzinie - z firmą Animoca, dystrybutorem Cryptokitties, oraz Bitmark, twórcą projektu chronionej kryptograficznie własności cyfrowej. W ten sposób firma przystępuje do walki z komodyfikacją ludzkości.