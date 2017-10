HTC U11 Plus – zdjęcia i nowe informacje

Jeśli publikacje okażą się prawdziwe, smartfon będzie posiadał szklaną obudowę, a czytnik linii papilarnych zostanie przeniesiony na tylny panel.

Ponadto według danych odnalezionych w bazie benchmarku GFXBench, HTC U11 Plus będzie wyposażony w 6-calowy ekran o rozdzielczości 2880 x 1400 pikseli i proporcjach 18:9. Za wydajność ma odpowiadać układ Qualcomm Snapdragon 835 współpracujący z 4 GB pamięci RAM. Na pliki zostanie udostępnione 64 GB.

Jeśli chodzi o aparaty, HTC najprawdopodobniej postawi na te same rozwiązania co w "zwykłym" U11, czyli pojedyncze 12 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Bateria urządzenia ma mieć pojemność 4000 mAh. Premiera HTC U11 Plus odbędzie się 2 listopada.

Foto: /OnLeaks