HTC Vive Focus Plus – mobilne rozwiązanie VR dla biznesu

Firma HTC Vive zaprezentuje podczas MWC 2019 najnowszy sprzęt klasy premium, stworzoną specjalnie dla biznesu platformę HTV Vive Focus Plus. Nowy, samodzielny zestaw wyposażono w parę aktywnych kontrolerów o sześciu stopniach swobody (6DoF), które zapewniają użytkownikom bardziej intuicyjną interakcję z wirtualnym środowiskiem, w jakości znanej z HTC Vive Pro. Dzięki temu, aplikacje tworzone dla biznesu, takie jak szkolenia i prezentacje produktów, dają bardziej realne doświadczanie wirtualnej rzeczywistości.

Wprowadzone udoskonalenia ułatwiają programistom dostosowywanie już istniejących treści. Zestaw Focus Plus to urządzenie typu stand-alone, jest więc mobilne i intuicyjne.

"Premiera Focus Plus oznacza dla HTC Vive jeszcze większe zaangażowanie, szybsze wprowadzanie zmian i ulepszanie rynku VR zarówno dla firm, jak i konsumentów. Umożliwia przedsiębiorstwom przeprowadzania bardziej realistycznych szkoleń i symulacji oraz łatwiejszego przenoszenia treści i wrażeń z komputera, do zestawu HTC Vive Focus Plus" - powiedział Paul Brown, General Manager, HTC Europe.

Lekka konstrukcja zestawu Focus Plus daje duży komfort i umożliwia dłuższe, nieprzerwane korzystanie z zestawu, co niekiedy jest konieczne w przypadku komercyjnych aplikacji. Zestaw zawiera również kilka dodatkowych funkcji wspierających profesjonalną obsługę, takich jak Kiosk Mode (tryb biznesowy/przemysłowy), Gaze Support (sterowanie spojrzeniem), a także zestaw narzędzi do zdalnego rejestrowania, monitorowania i zarządzania wieloma zestawami na raz. HTC Vive Focus Plus dostępny będzie na 25 rynkach już w Q2 2019 roku na stronie www.vive.com.



Zestaw Vive Focus Plus oferuje parę nowych, kontrolerów 6DoF, wyposażonych w analogowy spust, umożliwiający jeszcze bardziej intuicyjną interakcję i większą kontrolę wirtualnego otoczenia, dające poczucie jeszcze pełniejszej immersji. Dodatkowo, dzięki integracji z platfomą Wave i pakietowi SDK, dostosowywanie treści VR z PC na Vive Focus Plus stanie się tylko formalnością.

Firmy na całym świecie, takie jak SimforHealth i Immersive Factory, wykorzystują już HTC Vive Focus Plus, do tworzenia treści takich jak szkolenia medyczne i symulacje dotyczące bezpieczeństwa. To kompleksowe rozwiązanie, jakim jest Focus Plus, działa w oparciu o mobilną platformę VR Qualcomm Snapdragon 835.

HTC na Mobile World Congress



W przyszłym tygodniu, na kongresie MCW w Barcelonie, Vive zaprezentuje najnowszy, samodzielny zestaw Vive Focus Plus i nowe Vive Pro Eye. Firma przedstawi także innowacyjne projekty partnerów, takie jak bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych - szkolenie w zakresie zagrożeń oraz symulację medyczną dla pielęgniarek, oraz własne narzędzie przeznaczone do współpracy wielu użytkowników - Vive Sync. Dodatkowo zostanie zaprezentowana wizję przyszłości technologii VR i 5G.