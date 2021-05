HTC Vive zaprezentował dwa nowe zestawy VR

Dwa nowe zestawy

HTC zapowiedział dwa nowe zestawy gogli VR oraz współpracujący z nimi zestaw narzędzi profesjonalnych. Urządzenia mają być przełomowe zwłaszcza pod względem rozdzielczości – wyświetlą obrazy o rozdzielczości wynoszącej nawet 5K (2 x 2,5K).

Coś dla graczy

Pierwszy zestaw to Vive Pro 2. Sprzęt ma dwa ekrany o rozdzielczości 2,5k (po jednym na każde oko) i oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Nowy sposób konstrukcji soczewek pozwolił firmie zwiększyć pole widzenia do 120 stopni. HTC współpracował też z Nvidią i AMD w celu optymalizacji technologii Display Stream Compression. Vive Pro 2 są pierwszymi goglami VR zgodnymi z tym standardem. Jest on wstecznie kompatybilny z DisplayPort 1.2.

Pro 2 oferują ponadto regulację odstępu między źrenicami. Poprawiono też rozłożenie masy w obudowie, co zwiększy wygodę przy dłuższej pracy. Vive Pro 2 umie ponadto odtwarzać dźwięk przestrzenny 3D. Producent zapewnia, że gogle będą zgodne z wszystkimi akcesoriami z ekosystemu Vive SteamVR. Obecnie można kupić headset za kwotę 3500 zł, a w sierpniu pojawi się pełen zestaw z kontrolerami i dwoma stacjami bazowymi 2.0 – zapłacimy za niego 6700 zł.

Wspomaga pracę

Drugą nowością HTC są gogle Vive Focus 3. Parametry wyświetlacza są podobne, jak w Vive Pro 2; ograniczono jedynie częstotliwość odświeżania obrazu (do 90 Hz). Jest to model przeznaczony raczej do zastosowań biznesowych. Ma wymienną baterię i wspiera szybkie ładowanie (30 minut zasilania pozwala podładować akumulator do 50%). Rama gogli została wykonana z bardzo wytrzymałego stopu magnezowego, a jej masa jest o 20% mniejsza od odpowiednika z tworzywa sztucznego.

System audio wyposażono tu w specjalne ustawienie trybu prywatności, utrudniające podsłuchanie rozmowy osobom znajdującym się obok. Sprzęt będzie oferowany głównie klientom biznesowym i pozwoli firmom korzystać z platformy Vive Business, która ułatwi m.in. prowadzenie szkoleń oraz konferencji. Zestaw z kontrolerami trafi do sprzedaży 24 czerwca 2021 roku w cenie 6800 zł; będzie też można poszerzyć go o dodatkową baterię kosztującą 500 zł oraz zestaw magnetycznych podkładek za 250 zł. Podane ceny zawierają podatek VAT.

fot. HTC