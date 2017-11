HTC wprowadza na rynek phablet 18:9 - model U11+

W najnowszym modelu, HTC bierze wszystko co najlepsze z U11 i dodaje do tego większy, 6-calowy wyświetlacz, ogromną baterię i nieco unowocześnioną stylistykę. Obudowa urządzenia jest półprzeźroczysta, co tworzy ciekawy efekt przenikania się wnętrzności z powierzchnią tylnej klapki. Smartfon spełnia normy IP68, co oznacza odporność na wodę i pył.

6-calowy wyświetlacz o proporcjach 18:9 ma zwiększyć możliwości multimedialne urządzenia, a dzięki cieńszym ramkom wciąż wygodnie leży w dłoni. To panel wykonany w technologii SuperLCD o rozdzielczości 2880 x 1440 pikseli.

Mała ilość miejsca pod ekranem wymusiła przeniesienie czytnika linii papilarnych na tylną ścianę. a wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 835, z ośmioma rdzeniami o taktowaniu do 2,45 Ghz. Pamięć RAM ma pojemność 6 GB. Wbudowany akumulator ma pojemność 3,930 mAh,a także obsługuje szybkie ładowanie. Na pokładzie pracuje Android 8.0 Oreo z najnowszą nakładką Sense, która posiada odświeżoną szatę graficzną i rozwiniętą obsługę Edge Sense, czyli ściskania obudowy.

Aparat ma matrycę 12MP i jest tradycyjnie wykonany w technologii UltraPixel. Układ bazuje na jednym obiektywie z przysłoną f/1.7 i jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu.

HTC U11+ będzie dostępny w Polskiej sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni. Jego cena to 3399 złotych.