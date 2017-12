HUAWEI i Sunrise zaprezentowały w Szwajcarii najszybsze połączenie 5G

Piąta generacja sieci telefonii komórkowych otwiera wiele nowych możliwości. Jak pokazała prezentacja Huawei i Sunrise, jedno bezprzewodowe połączenie 5G może z łatwością zastąpić przewodowy dostęp do Internetu w budynku wielorodzinnym z 12 mieszkaniami. Biorąc pod uwagę nawet 12 równoległych streamów w jakości 4K, wymagających intensywnej transmisji danych, jest wciąż jeszcze wiele wolnej mocy do wykorzystania. Pozwala to na korzystanie w tym samym czasie z licznych dodatkowych połączeń przez wszystkie gospodarstwa domowe. Napawa to optymizmem na przyszłość z uwagi na wczesny etap rozwoju technologii 5G.

- Jesteśmy bardzo dumni, że Huawei wybrał Sunrise do stworzenia tak dużej prezentacji w naszej siedzibie w Zurychu. 5G odmieni oblicze branży i dla mnie jest to kolejny znaczący krok naprzód. Jako wiodący dostawcy usług bezprzewodowych, naturalnie stawiamy ambitne cele przed piątą generacją sieci komórkowych. Z ufnością patrzymy więc w przyszłość - powiedział Olaf Swantee, prezes firmy Sunrise.

- Zaprezentowaliśmy już technologię 5G na rozmaitych światowych wydarzeniach, ale to co udało nam się pokazać teraz wspólnie z firmą Sunrise jest bezprecedensowe. W imponujący sposób demonstruje to wydajność technologii 5G - powiedział Xiao Haijun, prezes Huawei Switzerland.