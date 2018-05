HW-N650 – pierwszy soundbar z trybem dla graczy

Samsung HW-N650 dołącza do rodziny soundbarów z zewnętrznym bezprzewodowym subwooferem. Jest to pierwszy model w ofercie wyposażony w nową technologię Samsung Acoustic Beam, która zapewnia panoramiczne wrażenia audio. Dźwięk wydobywa się przez precyzyjnie rozmieszczone w górnej części listwy dźwiękowej dodatkowe otwory. Dzięki temu oglądając mecz czy wyścigi, widzowie poczują się jak na trybunach.

W listwę wbudowanych jest 8 głośników (jeden centralny), a soundbar pracuje w systemie 5.1. W zestawie dostarczany jest bezprzewodowy subwoofer, który umieszczony w dowolnym miejscu w pomieszczeniu potęguje wrażenia, zapewniając mocne i głębokie basy. Z kolei system Surround Sound Expansion pozwala rozszerzyć optymalny obszar odsłuchu, tworząc efekt dźwięku przestrzennego, co świetnie sprawdzi się zarówno podczas oglądania filmów, jak i wydarzeń sportowych.

Specjalnie dla graczy

HW-N650 to pierwszy soundbar w ofercie Samsung, który wyposażony jest w dedykowany tryb Gra. Jeśli konsola podłączona jest do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI ten dedykowany tryb uruchomi się automatycznie, wraz z włączeniem urządzenia. Wspomniana technologia Acoustic Beam, dzięki zastosowaniu dodatkowych 56 otworów (po 28 z każdej strony), pozwoli osiągnąć niemal rzeczywiste wrażenia dźwiękowe.

Łatwa i szybka obsługa

Nowy soundbar oferuje szereg rozwiązań ułatwiających jego obsługę i integrację z domowym sprzętem AV. Z telewizorem Samsung połączymy go zarówno przewodowo, jak i przez Bluetooth. Do sterowania - oprócz dołączonego pilota - można także wykorzystać smartfona lub pilot One Remote, który znajdziemy m.in. w serii QLED TV.

Soundbar nie tylko potęguje wrażenia podczas oglądania czy grania na dużym ekranie. Ulubioną muzykę odtworzymy z urządzenia mobilnego bezpośrednio z serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy Tidal. Dzięki temu, że urządzenie jest kompatybilne z zestawem bezprzewodowych głośników SWA-8500S, w razie potrzeby z łatwością rozbudujemy nasz system dźwiękowy - bez zbędnych przewodów.