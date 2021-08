Haker nagrodzony za włamanie

Włamywacz dżentelmen?

Mr White Hat – haker, który wykorzystał lukę w Poly Network, chińskiej platformie używanej do dokonywania transakcji kryptowalutowych – zwrócił prawie całą sumę, którą udało mu się ukraść w serwisie. Było tego niemało (równowartość ok. 600 mln dolarów), jednak niektórzy analitycy uważają, że włamywacz zdał sobie sprawę, iż nie zdoła niepostrzeżenie wymienić tak dużych środków na dolary.

Operator Poly Network ogłosił w serwisie Medium, że utrzymuje codzienny kontakt z hakerem; twierdzi także, że podzielił się on swoimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i ogólnej strategii rozwoju firmy.

„Liczymy, że więcej ekspertów, takich jak Mr White Hat, będzie zaangażowanych w przyszły rozwój Poly Network, ponieważ wierzymy, że podzielamy wizję zbudowania bezpiecznego i solidnego systemu rozproszonego – pisze firma.

„Ponadto, aby wyrazić nasze podziękowania i zachęcić pana White Hata do dalszego przyczyniania się do rozwoju bezpieczeństwa w świecie blockchain wraz z naszą platformą, serdecznie zapraszamy go do pełnienia funkcji głównego doradcy ds. bezpieczeństwa Poly Network."

Okradziona firma potwierdza, że nie ma zamiaru pociągać hakera do odpowiedzialności za włamanie.

„Oświadczamy, że Poly Network nie ma zamiaru pociągać pana White Hat do odpowiedzialności prawnej, ponieważ jesteśmy przekonani, że niezwłocznie zwróci on pełną kontrolę nad aktywami Poly Network. Jak pisaliśmy w poprzednich ogłoszeniach, które zostały upublicznione, jesteśmy wdzięczni za wybitny wkład pana White Hata w ulepszenia bezpieczeństwa naszej firmy. Chociaż na początku były pewne nieporozumienia z powodu słabych kanałów komunikacji, teraz rozumiemy wizję pana White Hata dotyczącą świata kryptowalut, która jest zgodna z ambicjami Poly Network od samego początku - zapewnienie interoperacyjności rejestrów w sieci 3.0" – pisze w dalszej części Poly Network.

Nie wygląda jednak na to, aby haker był skłonny do nawiązania współpracy. Wybrane wiadomości, które rzekomo mają pochodzić od przestępcy (i można je przeczytać na stronie etherscan.io) zawierają drwiny z całego pomysłu.

fot. Pixabay