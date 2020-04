Hakerzy atakują Androida

Aplikacje w Google Play szpiegują i kradną dane użytkowników.

Badacze z Kaspersky, firmy zajmującej się tworzeniem programów antywirusowych, ogłosili, że kiedy ściągamy apki na Androida, możemy stać się ofiarami kampanii cyberszpiegowskiej PhantomLance. Jest ona aktywna co najmniej od 4 lat. Na podobne złośliwe oprogramowanie natknąć się możemy w witrynie APKpure.

Nietypowy spyware

Inżynierowie zajmujący się bezpieczeństwem w sieci już w połowie ubiegłego roku zauważyli, że do Sklepu Play trafiła aplikacja z nowym oprogramowaniem spyware. Zwrócili uwagę na to, że tym razem mają do czynienia z czymś nietypowym.

Zwykle, gdy cyberprzestępcom uda się umieścić wirusa w legalnych sklepach, starają się maksymalnie zwiększyć liczbę instalacji i tym samym poszerzyć obszar swojego działania. Tym razem było jednak inaczej – robak wcale nie był zainteresowany masowym rozprzestrzenianiem. Badacze z Kaspersky doszli więc do wniosku, że mają do czynienia z ukierunkowana działalnością.

Dodatkowe prace pozwoliły wykryć kilka wersji szkodnika, które łączyły podobieństwa w kodzie.

Fałszywe konta

Poznano też sposoby działania hakerów. Cyberprzestępcy przede wszystkim posługiwali się fałszywymi kontami twórców portalu GitHub. Następnie, aby ominąć skomplikowane zabezpieczenia sklepów, umieszczali w nich czyste aplikacje. Dopiero później wraz z aktualizacjami instalowano nie tylko szkodliwe oprogramowanie, ale i kod umożliwiający kierowanie nim.

Od 2016 r. zauważono ok. 300 prób infekcji. Na szpiegowskie działania najbardziej narażeni byli mieszkańcy Indii, Wietnamu, Bangladeszu i Indonezji. Co ciekawe, niektóre szkodliwe aplikacje napisane były wyłącznie po wietnamsku.

Powrót azjatyckich hakerów po latach

Porównując fragmenty szkodliwego kodu, badacze ustalili, że oprogramowanie wykorzystane w kampanii PhantomLance jest co najmniej w 1/5 tożsame z kodem stosowanym w najstarszym znanym ataku na Androida z 2013 r. Wtedy akcja przypisana została gangowi OceanLotus, który w tamtym czasie intensywnie działał w południowej i wschodniej części Azji.

O wszystkich próbkach ze szkodliwym oprogramowaniem poinformowali zostali właściciele sklepów. Google zareagował najszybciej i usunął już aplikacje związane z kampanią PhantomLance.

fot. Gerd Altmann – Pixabay