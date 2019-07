Hakerzy włamali się na konto Scotland Yardu na Twitterze

Na co dzień kanał ten służy do przesyłania ważnych komunikatów kryzysowych. W piątek, 18 lipca br, na koncie społecznościowym londyńskiej policji pojawiło się kilkanaście nieautoryzowanych wpisów, w tym niektóre o wulgarnym zabarwieniu. Część tych informacji, m.in. treści odnoszące się do brytyjskiego rapera Diggi D, została dodatkowo wysłana w komunikatach prasowych do dziennikarzy z oficjalnej bazy odbiorców konta pocztowego Scotland Yardu.

Londyńska policja przeprosiła na swojej stronie WWW za to zdarzenie i poinformowała, że hakerzy włamali się jedynie do mediów społecznościowych i poczty e-mail, natomiast nie doszło do naruszenia infrastruktury informatycznej.