Hakerzy wykradli dane dotyczące układu graficznego Xbox Series X

AMD padł ofiarą kradzieży danych odnoszących się do kodu źródłowego, który odpowiada za generowanie grafiki w Xbox Series X. W ręce włamywaczy trafiły pliki testowe dotyczące GPU. Znajdują się tam poufne dane na temat układów Navi 10, Navi 21 i Arden, czyli GPU znajdującego się w nowym Xboksie. Firma oficjalnie potwierdziła te doniesienia.

Włamywacze przechwycili pliki, uzyskując dostęp do serwerów AMD. Wciąż pozostają niezidentyfikowani. O sprawie stało się głośno, gdy część z wykradzionych informacji trafiła na GitHuba. Koncern zdążył już potwierdzić kradzież i na jego żądanie ujawnione materiały zostały usunięte przez administrację serwisu.

To jednak wciąż nie rozwiązuje problemu. Hakerzy opublikowali bowiem część mniej istotnych plików wyłącznie po to, by wymusić na AMD wpłatę 100 mln dolarów okupu. W przeciwnym razie zamierzają opublikować resztę danych. Nie wygląda jednak na to, żeby koncern zamierzał pójść na tę „ugodę". Według AMD hakerzy mieli kontaktować się z firmą już w grudniu, a teraz podjęli bardziej stanowczą próbę szantażu.

fot. Microsoft