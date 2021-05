Hakerzy zaatakowali belgijską sieć rządową

Zablokowana sieć Belnet

Mnóstwo belgijskich organizacji rządowych miało wczoraj (4 maja) problem ze świadczeniem usług online. Ich strony internetowe przestały działać po ataku typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi) ukierunkowanym na sieć Belnet. Odpowiada ona za łączność instytucji rządowych (parlamentu, ministerstw, ośrodków edukacyjnych itd.).

Narodowa blokada

Atak cyberprzestępców zablokował także oficjalny portal podatkowy My Minfin, który obywatele Belgii wykorzystują do składania wniosków i zeznań podatkowych. Przestały działać też między innymi systemy informatyczne używane przez instytucje edukacyjne do prowadzenia zdalnej nauki oraz portal do rezerwacji szczepień przeciw COVID-19.

Cyberprzestępcom udało się na kilkanaście godzin zablokować działania rządowe – nie odbyły się zaplanowane posiedzenie parlamentu, w którym część osób miała uczestniczyć zdalnie.

Kto za tym stoi?

Według najnowszych informacji systemy rządowe zostały już przywrócone do pracy. Jak dotąd atak nie został powiązany z konkretną organizacją. Niektórzy politycy zauważyli, że zaczął się on w czasie, gdy przedstawiciele parlamentu Belgii mieli spotkać się z osobą ocalałą z obozu pracy przymusowej dla Ujgurów w Chinach.

Znalezienie odpowiedzialnych za cyberatak zapewne jeszcze potrwa.

