Hakerzy zaatakowali media

Cel cyberprzestępców: Europa Wschodnia

Firma FireEye zajmująca się cyberbezpieczeństwem opublikowała raport o grupie dezinformacyjnej, prawdopodobnie rosyjskiej, którą nazwała Ghostwriter. Grupa tworzyła i rozpowszechniała fałszywe treści przynajmniej od marca 2017 r. Koncentrowała się na osłabieniu znaczenia wojsk NATO i USA w Polsce oraz innych krajach Europy Wschodniej.

Hakerzy publikowali fake newsy m.in. w prorosyjskich serwisach informacyjnych i mediach społecznościowych. W niektórych przypadkach Ghostwriter stosował odważniejszą taktykę. Grupie kilka razy udało się włamać do systemów zarządzania treścią i publikować własne teksty. Następnie hakerzy promowali je i rozpowszechniali za pomocą sfałszowanych e-maili, mediów społecznościowych, a nawet w komentarzach publikowanych w innych portalach.

Wena twórcza hakerów

W 2017 r. agencje wywiadowcze USA poinformowały o włamaniu rosyjskich hakerów do państwowej Katarskiej Agencji Informacyjnej i opublikowaniu tam fałszywego artykułu. Tym razem hakerzy skupili się na Europie Wschodniej. Na przykład w czerwcu 2018 r. anglojęzyczny serwis informacyjny Baltic Course opublikował artykuł, w którym stwierdzono, że amerykański pojazd opancerzony Stryker śmiertelnie potrącił dziecko jadące na rowerze. Jeszcze tego samego dnia wiadomość została zdementowana i Baltic Course poinformował o ataku hakerskim.

Kilka miesięcy później inny litewski portal informacyjny Kas Vyksta Kaune zamieścił artykuł o planach NATO dotyczących inwazji na Białoruś. W tym przypadku tekst również okazał się dziełem hakerów. Kolejny atak na tej stronie przeprowadzono we wrześniu 2019 r. Wtedy pojawił się artykuł o niemieckich żołnierzach NATO bezczeszczących cmentarz żydowski.

W tym roku hakerzy próbowali wykorzystać strach przed koronawirusem. Jedna z historii wysłana zarówno do portalu Kas Vyksta Kaune, jak i The Baltic Times opisywała pacjenta zero na Litwie. Miał nim być amerykański żołnierz, który trafił do szpitala w stanie krytycznym. Wcześniej jednak miał odwiedzać publiczne miejsca i uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem dzieci i młodzieży.

Przestępcy dotarli do Polski

W kwietniu i maju br. uwaga hakerów skupiła się na Polsce. W kilku serwisach informacyjnych w naszym kraju opisano amerykańskiego urzędnika, który skrytykował polskie siły zbrojne. Określił je jako zdezorganizowane i niekompletne. Kontynuacją tej sprawy był fałszywy list od przedstawiciela polskiego wojska, przekazany na stronę internetową Akademii Sztuki Wojennej. Autor listu wzywał wojsko do zaprzestania ćwiczeń wojskowych z USA. Potępiał amerykańską „okupację" Polski, a same ćwiczenia uznał za „oczywistą prowokację" Rosji.

Autor widmo

FireEye przyznaje, że nie wie dokładnie, w jaki sposób hakerzy kradli dane uwierzytelniające, które dały im dostęp do systemów zarządzania treścią. Nie wie także, kto stoi za tą kampanią. Zwraca jednak uwagę, że prawdopodobnie motywem działania nie są korzyści finansowe. Próba negatywnego nastawienia mieszkańców Europy Wschodniej wobec NATO i amerykańskich żołnierzy może wskazywać na zaangażowanie Rosji.

