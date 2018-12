Hakerzy zażądali 6,45 miliona dolarów okupu

Według gazety The Edge Financial Daily w trakcie trwającego cztery dni ataku infrastruktura IT koncernu Media Prima została naruszona w celu zainfekowania złośliwym oprogramowaniem typu ransomware. W wyniku ataku zaszyfrowane zostały cenne dane.

Według innego źródła naruszona została tylko usługa poczty email. Koncern przeniósł firmową pocztę do G Suite (odpowiednik gmaila dla firm) i nie zamierza płacić okupu.

Rzecznik prasowy Media Prima odmawia komentarza w tej sprawie.

Na razie nie wiadomo, jaki typ złośliwego oprogramowania został wykorzystany do przeprowadzenia ataku. Nieznany jest również sposób przeniknięcia do infrastruktury Media Prima, tzn. czy przestępcy uzyskali fizyczny dostęp do serwerów, czy też skorzystali z technik inżynierii społecznej. Warto przypomnieć, że w tego typu atakach najczęściej stosowana jest druga z wymienionych metod; dlatego tak ważna jest u pracowników świadomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

„Jest to przykład typowego ataku hakerskiego w celu pozyskania okupu. Powyższy przykład pokazuje, że firmy powinny być przygotowane na coraz nowsze sposoby ataków hakerskich. Inwestycja w zabezpieczenia z pewnością może uchronić przedsiębiorstwa przed ogromnymi stratami" komentuje Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken.